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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için fiyatlar belli oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek saat 20.00’de 4 bin TL olarak belirlendi. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 330 TL seviyesinde kayıtlara geçti.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 2 BİN 691 TL OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 691 TL 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 691 TL 2 kuruş olarak hesaplandı.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ise bugün düne göre yüzde 5,9 azalarak 1 milyar 672 milyon 270 TL oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN 500 TL

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 500 TL, en düşük ise bin TL olarak kayıtlara geçti.