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Kaynak: AA / İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, enerji maliyetlerini düşürmek, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Güneş ve hidrolik enerji kaynaklarını birlikte değerlendiren ASAT, kendi enerjisini üreten çevreci bir kamu kurumu olma hedefi doğrultusunda üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BOZOVA GES İLE BAŞLADI

ASAT'ın ilk büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımı, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde kurulan lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) oldu.

TEDAŞ kabul işlemlerinin ardından GES-1, 25 Aralık 2020'de, GES-2, 17 Ekim 2022'de, GES-3 ve GES-4 ise 15 Ağustos 2023'te devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Böylece Bozova GES yerleşkesinde toplam yaklaşık 5 MWp kurulu güce ulaşıldı.

YENİ PROJELERLE KAPASİTE BÜYÜDÜ

Yenilenebilir enerji yatırımları sonraki yıllarda da devam etti. Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nde kurulan 1,026 MWp kurulu güce sahip Çatı GES Projesi 21 Aralık 2023'te hizmete alındı.

2025 yılında ise ASAT Ana Hizmet Binası'nın çatısına 0,341 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santrali kuruldu. Aynı dönemde elektrikli araç kullanımını desteklemek amacıyla 10 adet 22 kW AC elektrikli araç şarj istasyonu da hizmete açıldı.

YILDA 10,6 MİLYON KWH TEMİZ ENERJİ ÜRETİLİYOR

ASAT'ın işletmedeki güneş enerji santrallerinde yılda yaklaşık 10 milyon 650 bin kWh elektrik enerjisi üretiliyor. Bu üretim, yaklaşık 3 bin 550 konutun yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji sağlıyor.

Ayrıca her yıl yaklaşık 4 bin 700 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun atmosfere salınması önlenirken, santraller bugüne kadar toplam 36 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Kurumun yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde şimdiye kadar yaklaşık 104 milyon TL ekonomik katkı sağlandı.

YENİ ÇATI GES PROJELERİNDE SONA GELİNDİ

ASAT'ın Kepez Kütükçü Su Deposu Çatı GES, Serik Belek Su Deposu Çatı GES ile Alanya Kızılcaşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapı Binaları Çatı GES projelerinin yapımı tamamlandı.

TEDAŞ kabul süreçleri devam eden projelerin devreye alınmasıyla birlikte yılda yaklaşık 2,2 milyon kWh ilave elektrik üretimi hedefleniyor. Böylece ASAT'ın yenilenebilir enerji üretim kapasitesi daha da artarken, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkının güçlendirilmesi amaçlanıyor.