Merkez Bankası, 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Türkiye brüt dış borç istatistiklerini yayımladı. Verilere göre toplam dış borç stoku bir önceki çeyreğe oranla yüzde 4 artış göstererek 519,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

BORÇ STOKUNDA ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

2025 yılının son çeyreği itibarıyla Türkiye’nin dış borç yapısında hem kamu hem de özel sektör bazında hareketlilik yaşandı. Toplam borcun 352,6 milyar dolarını uzun vadeli borçlar oluştururken, kısa vadeli borçlar 167,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bir önceki çeyreğe göre uzun vadeli borçlarda yüzde 5,8 gibi dikkat çekici bir artış gözlendi.

ÖZEL SEKTÖR BORCU ÖNDE

Borçlu dağılımına bakıldığında aslan payının özel sektörde olduğu görülüyor. Özel sektör, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 artışla 298,2 milyar dolar oldu. Kamu sektörü yüzde 5,4 artışla 196,8 milyar dolar kaydetti.

Merkez Bankası dış yükümlülükler yüzde 10 azalarak 25 milyar dolar seviyesine geriledi.

DOLAR LİDERLİĞİNİ KORUYOR, TL PAYI YÜZDE 12

Dış borcun para birimi cinsinden dağılımında ABD doları hakimiyetini sürdürüyor. Borç stokunun para birimi kırılımı şu şekilde gerçekleşti:

ABD Doları: %48,1.

Euro: %29,7.

Türk Lirası: %12.

Diğer Para Birimleri: %10,1.

Enstrüman bazında ise borcun yüzde 45,8'i kredilerden, yüzde 19,5'i borç senetlerinden ve yüzde 17,6'sı mevduat yükümlülüklerinden oluşuyor.