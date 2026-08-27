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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 222 bin 375 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 200 bin 511 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, üretim tüketimin üzerinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 15.00'TE

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 543 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 39 bin 661 megavatsaatle 06.00'da kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRAÇ ETTİ

Türkiye dün elektrik ticaretinde de ihracatçı konumda yer aldı.

Günlük bazda 22 bin 708 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 923 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.