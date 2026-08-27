Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası sebebiyle kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde bankalar, yeni müşterileri çekmek için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yükseltti. Bankalar, belirli koşulları sağlayan müşterilere sundukları bu fırsatlarla nakit ihtiyacına alternatif çözümler sunuyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle bütçesini rahatlatmak veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.
Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026)
Bankalar, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yeniledi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor? İşte güncel rakamlar…Kaynak: Haber Merkezi
İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen tüketiciler için bankaların kampanyaları da çeşitleniyor. Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 0,99 arasında faiz oranları sunulurken, mevcut müşteriler için kredi faizleri yüzde 2,79 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda uygulanıyor.
Peki, 0 faizli rakamı en yüksek hangi bankalar veriyor? İşte banka banka rakamlar...
QNB
%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL
25.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
50.000 TL’ye varan taksitli ek hesap
AKBANK
%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL
25.000 TL’ye varan taksitli avans
75.000 TL’ye varan taksitli Artı Para
GARANTİ BBVA
%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL
50.000 TL’ye varan kredi
50.000 TL’ye varan taksitli avans hesap
TEB
%0 faiz, 3-6 ay vade, toplam 75.000 TL
50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, 6 ay
25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 3 ay
DENİZBANK
%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL
65.000 TL’ye varan kredi
25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
10.000 TL’ye varan taksitli Kurtaran Hesap
TÜRKİYE FİNANS
%0 kâr payı, 3 ay vade, toplam 50.000 TL
50.000 TL’ye varan ihtiyaç finansmanı
İŞ BANKASI
%0 faiz, 3 ay vade, toplam 55.000 TL
25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
30.000 TL’ye varan ek hesap
ALBARAKA TÜRK
%0 kâr payı, 6 ay vade, toplam 140.000 TL
100.000 TL’ye varan ihtiyaç finansmanı
40.000 TL’ye varan finansman kartı