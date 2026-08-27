Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026)

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası sebebiyle kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde bankalar, yeni müşterileri çekmek için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yükseltti. Bankalar, belirli koşulları sağlayan müşterilere sundukları bu fırsatlarla nakit ihtiyacına alternatif çözümler sunuyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle bütçesini rahatlatmak veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.