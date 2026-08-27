Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026)

Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026)

Bankalar, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yeniledi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor? İşte güncel rakamlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası sebebiyle kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde bankalar, yeni müşterileri çekmek için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yükseltti. Bankalar, belirli koşulları sağlayan müşterilere sundukları bu fırsatlarla nakit ihtiyacına alternatif çözümler sunuyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle bütçesini rahatlatmak veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 2

İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen tüketiciler için bankaların kampanyaları da çeşitleniyor. Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 0,99 arasında faiz oranları sunulurken, mevcut müşteriler için kredi faizleri yüzde 2,79 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda uygulanıyor.

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 3

Peki, 0 faizli rakamı en yüksek hangi bankalar veriyor? İşte banka banka rakamlar...

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 4

QNB

%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL

25.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

50.000 TL’ye varan taksitli ek hesap

4 11
Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 5

AKBANK

%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL

25.000 TL’ye varan taksitli avans

75.000 TL’ye varan taksitli Artı Para

5 11
Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 6

GARANTİ BBVA

%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL

50.000 TL’ye varan kredi

50.000 TL’ye varan taksitli avans hesap

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 7

TEB

%0 faiz, 3-6 ay vade, toplam 75.000 TL

50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, 6 ay

25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 3 ay

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 8

DENİZBANK

%0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL

65.000 TL’ye varan kredi

25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

10.000 TL’ye varan taksitli Kurtaran Hesap

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 9

TÜRKİYE FİNANS

%0 kâr payı, 3 ay vade, toplam 50.000 TL

50.000 TL’ye varan ihtiyaç finansmanı

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 10

İŞ BANKASI

%0 faiz, 3 ay vade, toplam 55.000 TL

25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

30.000 TL’ye varan ek hesap

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Bankaların sıfır faizli kredilerinde rekabet kızıştı: İşte banka banka oranlar (27 Ağustos 2026) - Resim: 11

ALBARAKA TÜRK

%0 kâr payı, 6 ay vade, toplam 140.000 TL

100.000 TL’ye varan ihtiyaç finansmanı

40.000 TL’ye varan finansman kartı

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