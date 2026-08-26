Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,5 azalarak 2 milyar 531 milyon 268 bin 585 lira oldu.

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 300 lira olarak belirlendi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 2 bin 125 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 3 BİN 466 LİRA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 466 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 497 lira 47 kuruş oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 500 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.