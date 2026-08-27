Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir

“7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR”

Fay hattının yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Sözbilir, fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Fayın Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki yerleşimleri etkilenebileceğini belirten Sözbilir, fayın son ne zaman kırıldığına dair incelemenin sürdüğünü ifade etti.