Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında Siirt'te, Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin çalışmalar başlatılmıştı.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Siirt'te bulunan Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin 100 kilometre uzunluğundaki fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
6 KİŞİLİK UZMAN EKİP İNCELEDİ
25 Nisan tarihinde başlayan saha çalışmalarının ilk etabı 2 Mayıs tarihinde sona erdi. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla yapılan çalışmalara, AFAD Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlık etti. 6 kişilik araştırma ekibi, Şirvan ve Pervari ilçelerinin kırsalında fay hattı üzerinde incelemelerde bulundu.
ÇALIŞMALARDA KİMLER YER ALDI?
Ekipte Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ve doktora öğrencisi Büşra Yerli yer aldı.
Bölgede İncekaya ve Köprüçay köyleri kırsalında açılan hendeklerde fayın geçmişteki hareketleri incelendi.
GEÇMİŞTE DEPREM ÜRETMİŞ
Çalışmaların sonucu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, açılan hendeklerde fayın geçmişte yüzeye kadar ulaşarak yıkıcı deprem ürettiğine ilişkin bulgular gözlemlediklerini belirtti.
“7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR”
Fay hattının yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Sözbilir, fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Fayın Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki yerleşimleri etkilenebileceğini belirten Sözbilir, fayın son ne zaman kırıldığına dair incelemenin sürdüğünü ifade etti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise elde edilecek sonuçların bölgedeki deprem riskinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.