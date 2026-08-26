Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 4 milyon 930 bin 373 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Bir önceki gün piyasada işlem hacmi 4 milyon 212 bin 775 lira olarak açıklanmıştı.

REFERANS FİYAT 17 BİN 179 LİRA OLDU

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 179 lira olarak belirlendi.

Dünkü işlemlerde gaz ticaret miktarı ise 287 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 37 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 320 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE YAKLAŞIK 99 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 98 milyon 912 bin 804 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 964 bin 620 metreküp olarak kayıtlara geçti.