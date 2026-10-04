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Kaynak: AA

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketiminde son verilere göre üretim tüketimin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün 916 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 294 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 20.00'DE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 416 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti.

Günün en düşük tüketimi ise 31 bin 337 megavatsaatle 05.00'te kayıtlara geçti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE RÜZGAR İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 26,5 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı.

Rüzgar enerjisi santrallerini yüzde 19,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI GERİDE BIRAKTI

Türkiye dün 22 bin 26 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı gün elektrik ithalatı ise 1.227 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.