Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, iş yerinde ısınmak amacıyla yakılan sobaya dökülen yanıcı maddenin birden parlaması üzerine dükkanı kısa sürede alevler ve yoğun duman kapladı.

O sırada bakımda olan ve alevlerin hemen yanında kalan otomobilin tutuşma tehlikesini fark eden iş yeri çalışanları ile komşu esnaf adeta zamanla yarıştı. Alevlerin araca sıçramasını önlemek isteyen vatandaşlar, aracı el birliğiyle geriye doğru iterek dükkan dışına çıkardı.

Esnafın hızlı müdahalesi sayesinde yangının araca sıçramasının önüne geçildi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir başka esnaf tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.