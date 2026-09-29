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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süreye ilişkin 2025 yılı verilerini yayınladı.

Verilere göre, muhtemel eğitim süresi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla oran olarak 2,4 azalış göstererek 16,8 yıl olarak gerçekleşti. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

OECD ORTALAMASINDA TÜRKİYE DETAYI

İlkokul-yükseköğretim kademesinde muhtemel eğitim süresi, OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 verilerinde OECD ortalamasında 16,6 yıl iken Türkiye'de 17,2 yıl olarak kaydedildi. OECD genelinde en yüksek süre 20,9 yıl ile Yunanistan'da, en düşük süre ise 14,3 yıl ile Kolombiya'da ölçüldü.

ZİRVEDE BAYBURT VE KARABÜK VAR

İl düzeyinde yapılan incelemede en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük'te görüldü. Bu iki ili 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti. Muhtemel eğitim süresinin en düşük çıktığı il ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş izledi.

ERKEKLERDE BAYBURT, KADINLARDA TUNCELİ LİDER

Türkiye genelinde kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl, erkeklerin ise 16,3 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek değer Tunceli'de kaydedilirken ardından Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara geldi. Erkeklerde ise ilk sırada yer alan Bayburt'u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu iller erkeklerde Şanlıurfa, Ağrı, Şırnak, Muş ve Hakkari; kadınlarda ise Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Mardin ve Ağrı şeklinde sıralandı.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE YÜKSELDİ

Kadınların eğitim süresinin erkeklerin eğitim süresine oranıyla hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi, 2025 yılında ilkokul-yükseköğretim kademesinde 1,05 değerini aldı. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2025'e kadar 0,08 puanlık artışla kadınlar lehine yükselişini sürdürdü.

Endeksin en yüksek kaydedildiği iller 1,13 ile Iğdır, 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Kars oldu. Endeksin en düşük olduğu iller ise 0,97 ile Bitlis; 0,99 ile Şanlıurfa ve Siirt; 1,00 ile Muş, Erzurum ve Batman olarak belirlendi.