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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen davanın üçüncü duruşmasına sanıklar tutuklu olarak katıldı. Mahkeme salonuna gelen Ekrem İmamoğlu’na izleyicilerden “Millet sizi bekliyor” diye seslenildi. İmamoğlu’nun, “Beni beklemeyin, siz harekete geçin, ben katılırım” sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

“2 YILDA ŞAHSIMA 20 DAVA AÇILDI”

Ardından savunmasına başlayan İmamoğlu, hakkında yürütülen yargı süreçlerini eleştirerek, “Burada yine bir yargı saldırısı altında olduğumuz dönemde, ismi bile insanları güldürecek casusluk davasında bu salondayız. Asrın akıl tutulmuşluğu ile mücadele eden bir toplum halindeyiz” dedi.

İmamoğlu, son iki yılda hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2 yılda şahsıma 20 dava açıldı. Mevcutta 13 ceza davam var. 23’e yakın hakim değişikliği yaşanan bir süreci yaşadık. Bir mahkemeden öbür mahkemeye hakimleri tanıyamaz duruma geldim.”

Bir gün diplomasını, bir gün belediyecilik faaliyetlerini savunmak zorunda kaldığını söyleyen İmamoğlu, belediyeye tahsis ettiği kişisel aracı nedeniyle de yargılandığını belirtti. İmamoğlu, bu uygulamayla kamuya 30-35 milyon liralık tasarruf sağladığını savundu.

İmamoğlu, “Bugün ise casusluk iddiasıyla sanık kürsüsündeyim” diyerek suçlamalara tepki gösterdi.

İlk duruşma mayısta yapıldı

Kamuoyunda “casusluk davası” olarak bilinen dosyanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026’da başladı. 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan oturumlarda Merdan Yanardağ 12 Mayıs’ta savunmasını yaptı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İkinci duruşma ise 6 Temmuz 2026’da görüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutukluluklarının devamına karar vererek davayı 29 Eylül’e bıraktı.

Davanın üçüncü duruşması bugün sanıkların savunmalarıyla devam ediyor...



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