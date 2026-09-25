Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu

DOĞAL OLARAK GLUTEN İÇERMİYOR

Bademin doğal yapısında gluten bulunmaması nedeniyle badem unu da doğal olarak glutensiz. Bu özelliği, çölyak hastaları ve gluten tüketemeyen kişiler açısından önemli bir alternatif olmasını sağlıyor. Ancak çapraz bulaşma riski nedeniyle ürün etiketi yine de kontrol edilmeli.