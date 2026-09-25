Yeniçağ Gazetesi
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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu

Mutfaklarda beyaz una alternatif olarak tam buğday ve karabuğday sıkça tercih edilirken, besin profiliyle dikkat çeken başka bir seçenek öne çıkıyor. Protein, lif ve doymamış yağ içeriği yüksek olan bu unun tüketiminde ise miktara dikkat edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Diğer
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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 1

UN TERCİHLERİNDE YENİ ALTERNATİF
Sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasıyla rafine beyaz unun yerine kullanılabilecek seçenekler de çeşitleniyor. Tam buğday ve karabuğday uzun süredir öne çıkarken, badem unu besin içeriğiyle dikkat çeken alternatiflerden biri haline geldi.

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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 2

BADEM UNU NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?
Öğütülmüş bademlerden elde edilen badem unu, klasik buğday ununa kıyasla daha düşük karbonhidrat içeriğine sahip. Protein, lif ve doymamış yağlar bakımından da zengin bir besin profili sunuyor.

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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 3

DOĞAL OLARAK GLUTEN İÇERMİYOR
Bademin doğal yapısında gluten bulunmaması nedeniyle badem unu da doğal olarak glutensiz. Bu özelliği, çölyak hastaları ve gluten tüketemeyen kişiler açısından önemli bir alternatif olmasını sağlıyor. Ancak çapraz bulaşma riski nedeniyle ürün etiketi yine de kontrol edilmeli.

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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 4

VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Badem unu özellikle E vitamini açısından zengin. Bunun yanında magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineralleri de içeriyor. Besin değerinin yüksek olması, badem ununa yönelik ilgiyi artıran nedenler arasında gösteriliyor.

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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 5

KAN ŞEKERİ AÇISINDAN FARK YARATIYOR
Daha düşük karbonhidrat ve daha yüksek yağ, protein ve lif içeriği sayesinde badem unu, rafine undan farklı bir kan şekeri yanıtı oluşturabilir. Ancak diyabet veya insülin direnci bulunan kişilerin porsiyon miktarını ve genel beslenme düzenini dikkate alması gerekiyor.

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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 6

MUTFAKTA KULLANIM ALANI GENİŞ
Badem unu yalnızca ekmek yapımında değil; kek, kurabiye ve farklı hamur işlerinde de kullanılabiliyor. Ancak buğday unuyla aynı yapıya sahip olmadığı için tariflerde bire bir değişim yapmak her zaman aynı sonucu vermeyebilir.

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Tam buğday ve karabuğdayın pabucu dama atıldı: En sağlıklı un belli oldu - Resim: 7

TÜKETİRKEN ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN
Besleyici özelliklerine rağmen badem unu enerji bakımından yoğun bir gıda. Bu nedenle özellikle günlük kalori alımını kontrol edenlerin porsiyon miktarına dikkat etmesi önem taşıyor. “Sağlıklı” olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor.

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