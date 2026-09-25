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Türkiye’nin gündemindeki fon skandalı soruşturmasında Tera TLY fonuna ilişkin dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı.

Günlerdir tartışılan, fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (TEFAS) açılmasından önceki dönemde yer alan 12 gizemli kişiye ilişkin ayrıntılar netleşti. Fonun başlangıcındaki isimler ve sahip oldukları pay oranları belli oldu.

FONUN BAŞLANGICINDAKİ 11 KİŞİ

TLY fonunun kuruluş aşamasında Akif Dağdelen, Ali Yürüdü, Dilara Tezmen, Ethem Umut Beytorun, İhsan Çimen, Sinan Tezmen, Türker Vancı, Uğur Sungar ve Ümit Aydın’ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin yer aldığı görüldü.

PAY ORANLARI BELLİ OLDU

Fonun başlangıcında bulunan isimlerin pay oranları da dikkat çekti. Buna göre Akif Dağdelen’in payı yüzde 0,00, Ali Yürüdü’nün yüzde 0,04, Dilara Tezmen’in yüzde 0,14, Ethem Umut Beytorun’un yüzde 0,00, İhsan Çimen’in yüzde 0,15, Sinan Tezmen’in yüzde 0,07, Türker Vancı’nın yüzde 0,04, Uğur Sungar’ın yüzde 0,05 ve Ümit Aydın’ın yüzde 0,12 olduğu kaydedildi.

EN YÜKSEK PAY TERA'DA

Fonun pay dağılımında en yüksek oranın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait olduğu görüldü. Şirketin fondaki payı yüzde 76,20 olarak kaydedildi. Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin payı ise yüzde 23,18 oldu.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. adına ayrıca 2 milyon 920 bin 391 bakiye bulunduğu belirtildi. Böylece günlerdir tartışılan fonun TEFAS öncesi yapısına ilişkin isimler ve pay dağılımı da ortaya çıkmış oldu.