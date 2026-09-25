Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül)

TAM ALTIN AKŞAM NE KADAR OLDU?

Gün içi en düşük 43.597,00 TL, en yüksek 44.120,00 TL seviyelerini test etti. Şu anda 43.347,00 TL alış ve 43.690,00 TL satış seviyesinde. Kapanışı 43.846,00 TL olan tam altın 156,00 TL (yüzde -0,36) geriledi.