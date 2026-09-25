Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatları güne kırmızı ibreyle devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentilerle birlikte Kapalıçarşı'da altın türlerinde yüzde 0,35 ila 0,36 oranında geri çekilme kaydedildi.
Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül)
Kapalıçarşı’da altın fiyatları küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle düşüş trendini sürdürüyor. Gram altın gün içerisinde en yüksek 6.782 TL seviyesini görürken, çeyrek altın 10.958 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor? İşte detaylar...Seçil Kılıç
GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Kapalıçarşı'da gram altın gün içerisinde 6.702,05 TL ile en düşük seviyeyi test ederken, günün en yüksek seviyesi 6.782,53 TL olarak gerçekleşti.
Gram altın güncel olarak 6.635,41 TL alış ve 6.716,38 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 6.740,32 TL seviyesinden yapan gram altında günlük kayıp 23,94 TL (yüzde 0,36) oldu.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın gün içinde en düşük 10.934,00 TL, en yüksek ise 11.066,00 TL seviyelerini gördü.
Çeyrek altın piyasada 10.870,00 TL alış ve 10.958,00 TL satış fiyatından alıcı buluyor. Dünkü kapanışı 10.997,00 TL olan çeyrek altın, günü 39,00 TL’lik (yüzde -0,35) kayıpla sürdürüyor.
YARIM ALTINDA SON DURUM NE?
Gün içi en düşük 21.862,00 TL, en yüksek 22.124,00 TL seviyelerini gördü. Anlık olarak 21.740,00 TL alış, 21.909,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışı 21.987,00 TL olan yarım altın 78,00 TL (yüzde -0,35) değer kaybetti.
TAM ALTIN AKŞAM NE KADAR OLDU?
Gün içi en düşük 43.597,00 TL, en yüksek 44.120,00 TL seviyelerini test etti. Şu anda 43.347,00 TL alış ve 43.690,00 TL satış seviyesinde. Kapanışı 43.846,00 TL olan tam altın 156,00 TL (yüzde -0,36) geriledi.
Yüksek hacimli yatırımların adresi gremse ve has altında güncel rakamlar şu şekilde yansıdı:
GREMSE ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içerisinde en düşük 108.473,00 TL, en yüksek 109.775,00 TL seviyelerini gördü. Anlık satış fiyatı 108.705,00 TL (Alış: 107.567,00 TL) olurken, günlük kayıp 388,00 TL (yüzde -0,35) olarak gerçekleşti.
HAS ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün içi en düşük 6.688,60 TL, en yüksek 6.769,11 TL seviyesinde hareket etti. Güncel satış fiyatı 6.703,27 TL (Alış: 6.669,05 TL) seviyesinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında küresel piyasalarda yaşanan bir dizi ekonomik gelişme yer alıyor:
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon risklerine karşı faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği veya yeni faiz artırımlarına gidebileceği yönündeki beklentiler, faiz getirisi sağlamayan altının çekiciliğini sınırlandırıyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yüksek seyir ve Dolar Endeksi'ndeki güçlenme, ons altın üzerinde doğrudan satış baskısı oluşturarak iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını da aşağı çekiyor.
Son dönemdeki yükselişlerin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesi ve jeopolitik ile jeo-ekonomik beklentilerin fiyatlanması altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmelere yol açıyor.
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