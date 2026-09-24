Yapay zeka Türkiye-Fransa maçının sonucunu tahmin etti: Sonuç şaşırttı

İki takımın muhtemel 11’leri ve oyuncuların özellikleri üzerinden oluşturulan yapay zeka senaryosunda, karşılaşmanın yüksek tempoda geçeceği ve iki takımın da önemli gol fırsatları yakalayacağı öngörüldü. Ancak tahmin edilen skor ve gol detayları dikkat çekti.