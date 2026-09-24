A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk sınavında Fransa ile karşı karşıya gelecek. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Yapay zeka Türkiye-Fransa maçının sonucunu tahmin etti: Sonuç şaşırttı
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk maçında Fransa’yı Kocaeli’de konuk edecek. Dev mücadele öncesinde muhtemel 11’ler üzerinden oluşturulan yapay zeka simülasyonu; maçın gidişatından gol dakikalarına kadar dikkat çeken bir senaryo ortaya çıkardı.Kaynak: Diğer
İki takımın muhtemel 11’leri ve oyuncuların özellikleri üzerinden oluşturulan yapay zeka senaryosunda, karşılaşmanın yüksek tempoda geçeceği ve iki takımın da önemli gol fırsatları yakalayacağı öngörüldü. Ancak tahmin edilen skor ve gol detayları dikkat çekti.
TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL 11’İ
Türkiye’nin mücadeleye Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11’iyle başlaması bekleniyor.
Ay-yıldızlıların özellikle Arda Güler ve Can Uzun üzerinden hücum organizasyonları geliştirmesi, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz’ın ise hızlı hücumlarda etkili olması bekleniyor.
FRANSA’NIN MUHTEMEL 11’İ
Fransa’nın ise Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue ve Kylian Mbappe 11’iyle sahaya çıkması bekleniyor.
Fransa’nın hücumdaki en büyük silahının Mbappe olması beklenirken, Olise, Cherki ve Doue’nin hareketliliğinin Türkiye savunmasını zorlayabileceği öngörülüyor.
YAPAY ZEKA MAÇIN SENARYOSUNU ÇIKARDI
Yapay zeka simülasyonuna göre Türkiye’nin taraftar desteğini de arkasına alarak karşılaşmaya oldukça istekli başlaması bekleniyor. Orta sahada Salih Özcan ve İsmail Yüksek’in mücadelesi, Arda Güler’in ise hücumdaki yaratıcılığı ön plana çıkıyor.
Fransa’nın ilk bölümün ardından Camavinga ve Rabiot üzerinden oyunun kontrolünü ele almaya çalışacağı, Cherki ve Olise’nin de Mbappe’yi savunmanın arkasına kaçırmak için sık sık merkezde topla buluşacağı tahmin edildi.
İkinci yarıda ise oyunun daha fazla açılması ve iki takımın da geçiş hücumlarında önemli fırsatlar yakalaması bekleniyor.
İLK GOLÜ TÜRKİYE BULUYOR
Simülasyona göre karşılaşmadaki gol perdesini 17. dakikada Kerem Aktürkoğlu açıyor. Arda Güler’in savunma arkasına gönderdiği topu değerlendiren Kerem, Türkiye’yi öne geçiriyor.
Fransa’nın cevabı ise fazla gecikmiyor. 34. dakikada Rayan Cherki’nin ara pasıyla hareketlenen Kylian Mbappe, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirerek skora denge getiriyor.
İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTIYOR
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Fransa’nın hücumdaki baskısını artıracağı tahmin ediliyor. 58. dakikada Michael Olise, ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşla Fransa’yı öne geçiren isim oluyor.
Türkiye’nin ise geriye düştükten sonra oyundan kopmayacağı öngörülüyor. Ay-yıldızlıların özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla beraberlik golünü arayacağı tahmin edildi.
SON SÖZÜ BARIŞ ALPER SÖYLÜYOR
Yapay zekanın oluşturduğu senaryoya göre Türkiye aradığı golü 76. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buluyor. Hızlı gelişen hücumda ceza sahasında topla buluşan Barış Alper, yaptığı vuruşla skoru yeniden eşitliyor.
Kalan bölümde iki takım da galibiyet golüne yaklaşmasına rağmen başka gol çıkmıyor.
YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ: TÜRKİYE 2-2 FRANSA
Böylece yapay zeka simülasyonuna göre dev mücadele 2-2 beraberlikle tamamlanıyor.
Tahmini goller: Kerem Aktürkoğlu (17’), Kylian Mbappe (34’), Michael Olise (58’) ve Barış Alper Yılmaz (76’).