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Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, X platformunda faaliyet gösteren dört hesabın İsrail propagandası yaptığı ve aynı zamanda Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI ALINDI

Tespitlerin ardından söz konusu dört X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Kararın, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındığı bildirildi.

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