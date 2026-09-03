İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı sosyal medya hesapları incelemeye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yapılan çalışmalar sonucunda, X platformunda faaliyet gösteren dört hesabın İsrail propagandası yaptığı ve aynı zamanda Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
ERİŞİM ENGELİ KARARI ALINDI
Tespitlerin ardından söz konusu dört X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Kararın, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındığı bildirildi.
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