Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

YARI FİNAL BİLETİ GELDİ

Karşılaşma boyunca üstün bir performans ortaya koyan milliler, Almanya engelini 3-1'lik skorla geçerek Avrupa Şampiyonası'nda son dört takım arasına adını yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada madalya yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

RAKİP SIRBİSTAN

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile finale çıkma mücadelesi verecek. Milliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını finale yazdıracak.