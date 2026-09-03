Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada kazaya karışan "ALSU" isimli gemideki 6 personel, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden geminin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptan Murat Evciman tutuklama talebiyle, 4 personel ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki "ALSU" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi çarpışmıştı.

Kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide bulunan 10 personelle irtibat kesilmişti. Bölgede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan denizdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.