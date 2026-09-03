Memur ve emekliye ocak zammında ilk rakam: Şimdiden garantilendi

4 AYLIK VERİ DAHA BEKLENİYOR

Maaş artışının kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.

Bu aylarda enflasyonun yükselmesi halinde maaşlara yansıyacak fark da buna paralel olarak artacak.