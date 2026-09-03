OCAK ZAMMINDA İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2027 yılının ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam hesabında ikinci veri de belli oldu ve ilk tablo ortaya çıktı.
Memur ve emekliye ocak zammında ilk rakam: Şimdiden garantilendi
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammında ilk tablo ortaya çıktı. Temmuz ve ağustos enflasyonuyla birlikte maaş artışında şimdiden oluşan oran belli olurken, önümüzdeki 4 ayda açıklanacak veriler zam oranını daha da yukarı taşıyabilecek.Kaynak: Diğer
OCAK ZAMMINDA İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI
İKİ AYLIK VERİ HESABA GİRDİ
Memur maaşlarında oluşacak enflasyon farkının belirlenmesinde yılın ikinci yarısındaki tüketici enflasyonu dikkate alınıyor.
Temmuzun ardından ağustos ayına ilişkin verinin de açıklanmasıyla hesaplamaya giren ilk iki aylık rakam kesinleşti.
ŞİMDİDEN OLUŞAN ORAN BELLİ OLDU
Temmuz ve ağustos enflasyon rakamları üzerinden yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak maaşlarına yansıyacak artışta şimdiden yüzde 3,66’lık oran oluştu.
Ancak bu rakam, ocak ayında uygulanacak nihai zam oranı olmayacak.
4 AYLIK VERİ DAHA BEKLENİYOR
Maaş artışının kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.
Bu aylarda enflasyonun yükselmesi halinde maaşlara yansıyacak fark da buna paralel olarak artacak.
KESİN ZAM OCAKTA BELLİ OLACAK
Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamının ortaya çıkmasının ardından hesaplanacak.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonların beklediği nihai oran netleşecek.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA HESAPTA
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışını yalnızca enflasyon belirlemiyor. Toplu sözleşmeyle daha önce kararlaştırılan zam oranları da hesaplamaya dahil ediliyor.
2027 yılı için belirlenen toplu sözleşme artışı, yılın ilk ve ikinci yarısında farklı oranlarda uygulanacak.
2027'NİN İLK ZAM ORANI YÜZDE 5
Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2027 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 oranında zam uygulanacak.
Yılın ikinci 6 aylık döneminde uygulanacak toplu sözleşme zammı ise yüzde 4 olacak.
ENFLASYON FARKI MAAŞLARA EKLENECEK
Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun toplu sözleşmede öngörülen oranı aşması durumunda oluşan fark da maaşlara yansıtılacak.
Böylece ocak ayındaki artış hesaplanırken toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşan enflasyon farkı da dikkate alınacak.
ORAN DAHA DA YÜKSELEBİLİR
İlk iki aylık tablo maaş artışına ilişkin önemli bir gösterge ortaya koysa da hesaplama henüz tamamlanmış değil.
Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, ocakta uygulanacak toplam artışın hangi seviyeye ulaşacağını belirleyecek.
GÖZLER ARALIK ENFLASYONUNDA
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam için yılın kalan dört enflasyon verisi beklenecek.
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanmasının ardından 6 aylık tablo tamamlanacak ve maaşlara uygulanacak kesin artış oranı ortaya çıkacak.