Kaynak: Haber Merkezi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 3 Aralık 2024'te karar açıklanmış, örgüt elebaşı olduğu belirtilen Ayhan Bora Kaplan 68 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararı vermesinin ardından dosya yeniden Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya Ayhan Bora Kaplan ile kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

KAPLAN: MUHALİF MEDYA ÜZERİMİZE OYNADI

Mahkemede savunma yapan Ayhan Bora Kaplan, daha önce ayrıntılı savunma verdiğini belirterek gözaltına alındıktan sonra emniyette baskı ve kötü muamele gördüklerini öne sürdü.

Soruşturma sürecinde medyanın yönlendirildiğini iddia eden Kaplan, "Ne kadar muhalif medya varsa üzerimize oynadı. Ne kadar Cumhurbaşkanını, bakanını sevmeyen varsa bize yüklendi, bizi hedef gösterdi; sırf 15 Temmuz'da sokaklara çıktık diye. Muhalif medyayı çok iyi yönlendirdiler. Muhalif medyaya ve Cevheri Güven'e haber yaptırdıklarına ilişkin mesaj kayıtları var." ifadelerini kullandı.

"DOSYAMIZ ÖN YARGIYLA BAŞLADI"

Kaplan, bazı tanık ifadelerinin emniyet görevlilerince yönlendirildiğini de iddia ederek dosyanın başından itibaren kendilerine karşı ön yargılı davranıldığını savundu.

Lehlerine ifade verecek kişilerin dinlenmediğini öne süren Kaplan, "En başından beri bir infazla, bir ön yargıyla başladı bizim dosyamız. Benim 60 adamım varmış ama hiçbiriyle iletişime geçmemişim. Ben bunlara nasıl talimat vereceğim? Örgüt iddiasına delil koyamadılar. Erkan Doğan'ın ifadesi var sadece. Yedi yıl boyunca bu örgüt kurulmuş deniliyor. Amaç barları almak mı? Almamışız. Taksicilere çökmek mi? Çökmemişiz. Örgüte delil olarak telsizi gösterdiler. Hangi vale telsiz kullanmıyor?" dedi.

GİZLİ TANIK İFADELERİNE İTİRAZ ETTİ

Kaplan, davanın "M7" kod adlı gizli tanığı olarak bilinen Serdar Sertçelik'in ifadelerinin dosyada gerekçe olarak gösterildiğini belirterek bu ifadelerin duyuma dayandığını öne sürdü.

"Serdar Sertçelik'i gerekçe olarak göstermişler. Ama ifade duyumlardan oluşuyor. 'Tahliye olmana yardımcı olacağız' diyerek her şeyi söylettirdiler." diyen Kaplan, dosyada yer alan diğer gizli tanığın da kendisini tanımadığını iddia etti.

Kaplan, "Diğer gizli tanık kuzenimin arkadaşıymış. Ben bu adamla bir kere bile oturmadım, tanımıyorum ama benimle 6-7 yıllık dostluğu olduğunu söylüyor. Şevket Demircan ile Murat Çelik arasında da 'Gizli tanık bulmamız lazım' şeklinde bir yazışma var. Gizli tanık olunca kimliğini açığa çıkaracak şekilde soru soramadığımız için konunun kapanıp gideceğini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mahkemedeki duruşma devam ediyor.