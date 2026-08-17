Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte Romelu Lukaku konusunda taraftarları sevindirecek bir karar alındı.

Lyon maçı öncesi Fenerbahçe’de Romelu Lukaku kararı: UEFA listesine güncellendi - Resim : 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de, maçlar öncesi kadroda dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

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Belçikalı golcü Romelu Lukaku, UEFA’ya bildirilen listeye dahil edildi. Bu gelişmeyle birlikte yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı play-off karşılaşmalarında görev yapabilecek.