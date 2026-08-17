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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte Romelu Lukaku konusunda taraftarları sevindirecek bir karar alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de, maçlar öncesi kadroda dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Belçikalı golcü Romelu Lukaku, UEFA’ya bildirilen listeye dahil edildi. Bu gelişmeyle birlikte yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı play-off karşılaşmalarında görev yapabilecek.