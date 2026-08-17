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Kaynak: İHA

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan video içeriklerindeki ifadelerini gerekçe göstererek Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Türker Ertürk, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve sonrasında siyaset sahnesinde aktif rol almış bir isimdir.

Donanmaya Katılışı: Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndan mezuniyetinin ardından 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı.

15 yıl boyunca çeşitli gemilerde görev yapan Ertürk, bu süre zarfında üç harp gemisinin komutanlığını üstlendi.

1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev aldı. Deniz Harp Akademisi (1988-1990), Silahlı Kuvvetler Akademisi (1992) ve Roma NATO Savunma Koleji (1999) eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Kariyeri boyunca binbaşı rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesiyle Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği ve albay rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiral rütbesine yükseldi ve 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı yaptı.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüten Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde mesleğinden istifa etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra siyasete atılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve yaklaşık beş yıl boyunca parti içinde aktif faaliyet gösterdi.

12 Kasım 2014 tarihinde CHP'den istifa ederek siyasi çalışmalarını bir süre bağımsız olarak sürdürdü.

2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu'nda düzenlenen bir törenle yeniden CHP saflarına katıldı.