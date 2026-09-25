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Kaynak: AA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali başladı. Festival kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'ndan Sahil Dolgu Alanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

TÜRKAN ŞORAY YAPRAK SARDI

Festivalin dikkat çeken anlarından biri Türkan Şoray'ın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Şoray ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, meşhur Yapıncak yaprağına Tekirdağ köftesi sararak sarma yaptı.

Tekirdağ'ın önemli lezzetlere sahip olduğunu belirten Şoray, böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Festivalde ayrıca Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması'nda dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden şeflerin de katıldığı organizasyonda yöresel ve coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak.

Yemek yarışmaları, atölyeler, söyleşiler ve konserlerin düzenleneceği festival pazar günü sona erecek.