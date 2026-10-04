Şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için 1926 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulan Türk Şehitlikleri İmar Vakfı kuruluşunun 100. yılında Yönetim Kurulu ve Mütevelli üyelerinden oluşan bir heyet ile Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’mızın huzuruna çıktı. Bu heyete yine Vakfın Çanakkale Savaşları konusunda bilimsel araştırmalar yapmak amacı ile kurduğu Çanakkale Savaşları Enstitüsü yetkilileri de katıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Hüseyin Natık Kişioğlu’nun Anıt’a çelenk sunmasının ardından Anıtkabir Anı Defterine, Vakıf adına şükran ve bağlılık mesajında şunları yazdı;

“Aziz Atatürk, talimatınızla 1926 yılında kurulan Türk Şehitlikleri İmar Vakfı’nın 100. Kuruluş yıl dönümünde, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin hürriyeti uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın hatırasına olan saygımız ve bağlılığımız ile huzurunuzdayız. Önderliğinizde verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ve bize armağan etmiş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi fedakârlıklar üzerine yükseldiğini unutmamak ve unutturmamak, hepimiz için tarihi ve vicdani bir sorumluluktur. Sizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ikinci yüzyılına adım atarken, şehitlerimize ve ardında bıraktıklarına sahip çıkma, onların hatıralarını yaşatma ve bize miras bıraktıkları vatan sevgisini gelecek nesillere aktarma kararlılığımızı huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, milli birlik ve beraberliğimizi, en önemlisi tam bağımsızlığımızı koruma sorumluluğu ile çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, uğruna ömrünüzü adadığınız bu vatana ve millete vakfımızın ikinci yüzyılında da azami şekilde hizmet etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.”

100 yıldır faaliyet gösteren Vakıf, kurulduğu günden bu yana başta Çanakkale Anıtı olmak üzere pek çok anıtın yapımına, bilinmeyen bir çok şehitliğin bulunması ve imarına sağladığı katkıların yanı sıra, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği yakınlarına, çocuklarına ve hatta torunlarına destek olmayı da sürdürmektedir.