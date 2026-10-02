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Yerli savunma sanayiinin önde gelen isimlerinden Otokar, yurt dışı pazarlarda tarihi bir başarıya daha imza attı. Şirket, farklı tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ve bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar (yaklaşık 72,18 milyar TL) tutarında yeni bir ihracat sözleşmesi gerçekleştirdi.

DEV ANLAŞMA KAP'A BİLDİRİLDİ

Otokar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre dev sözleşme; gerekli resmi makam onaylarının alınması, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girecek.

Finansal yükümlülükler doğrultusunda, şirketin yükümlülükleri ile tahsil edilecek avansın teminatı amacıyla müşteriye toplam 441 milyon 624 bin 108 dolar tutarında teminat mektubu sağlanacak.

TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Anlaşma kapsamındaki zırhlı araç teslimatlarının 2027 yılında başlaması ve kademeli partiler halinde üç yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Toplam geçerlilik süresi yedi yıl olarak belirlenen sözleşmeye konu olan zırhlı araç modelleri ise şirket tarafından henüz açıklanmadı.

AVRUPA'DAKİ BAŞARISINI PEKİŞTİRİYOR

Geniş ürün gamında COBRA, COBRA II, AKREP II, URAL gibi 4x4 modellerin yanı sıra ARMA 6x6, ARMA 8x8 ve paletli TULPAR ailesini barındıran Otokar, yakın dönemde Romanya ile 1.059 adetlik COBRA II projesine imza atmış ve Avrupa Birliği içinde zırhlı araç üreten ilk Türk şirketi ünvanını kazanmıştı.