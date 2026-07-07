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Kaynak: Haber Merkezi

NATO Zirvesi öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasını İngilizce yaptığı görülen Bakan Güler, "Türkiye NATO'nun caydırıcılığını artırabilir. Türkiye krizlerde gerçek bir aktör oldu. Türkiye, NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip" diye konuştu.

Güler'in Türk Ordusu'nun bağlı olduğu Milli Savunma Bakanı olarak konuşmasını İngilizce yapması tepkiyle karşılandı. Bakan Güler’in askeri ve stratejik mesajlarından ziyade, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Savunma Bakanı olarak konuşmasını doğrudan İngilizce yapması kamuoyunda farklı tepkileri beraberinde getirdi.

Siyasi çevrelerde ve sosyal medyada yükselen eleştirilerde, Türkiye’nin ulusal savunmasını temsil eden en üst düzey makamın, uluslararası platformlarda resmi devlet dili olan Türkçe'yi kullanması gerektiği savunuldu. Eleştiri odakları, diplomatik teamüller gereği milli kimliğin ve devlet vakarının bir parçası olarak ana dilde hitap ve simültane çeviri yönteminin tercih edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını ileri sürdü.

Yaşanan bu tablo Türkçe sevdalısı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun "Türkçe giderse Türkiye gider" sözünü akıllara getirdi.