Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor

Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor

İzmir merkezli erkek hazır giyim üreticisi Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali darboğazı aşmak amacıyla başvurduğu yargı sürecinde mahkemeden geçici mühlet kalkanı alarak iflas eşiğine geldi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 1

Şirketin konkordato talebini inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/667 esas numaralı dosyada sunulan evrakların İcra ve İflas Kanunu'nun 286. maddesine uygun ve eksiksiz olduğunu belirledi.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 2

Alınan tensip ara kararı sonucunda; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 253230 numarası ile kayıtlı olan firmaya, 3 Temmuz 2026 saat 10.00'dan geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanındı.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 3

Sürecin yasal ve mali denetimini sağlamak, ayrıca konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek iki "geçici konkordato komiseri" belirlendi.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 4

İş insanı Birsen Bal’ın sahibi olduğu ve Gaziemir’de faaliyet gösteren firmanın bünyesinde 400’den fazla çalışan bulunuyor.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 5

Özellikle erkek takım elbisesi alanında uzmanlaşan şirket, yerli ve yabancı pek çok moda devinin üretimini üstleniyor.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 6

Firmanın referansları arasında şu markalar öne çıkıyor:

Kiğılı, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, KiP, Paul Mark, Borgio

Armani Collezioni, Versace Collection

Dstrezzed, Recman, Cotélac, Brax, René Lezard

Daniel Tissu, Moustache, Navy & Green, Digel ve s.Oliver

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 7

Başarılı üretim grafiğiyle dikkat çeken Sir Hazır Giyim, 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 8

Alacaklılara 7 Günlük İtiraz Süresi Mahkeme heyeti tarafından yapılan duyuruda, alacaklıların ilan tarihini takip eden 7 gün içerisinde mühlet kararına itiraz edebileceği ve gerekçeleriyle birlikte konkordato talebinin reddini talep edebileceği hatırlatıldı.

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Dev markaların Türk üreticisi iflas eşiğinde: 400 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 9

Sürecin gidişatını belirleyecek olan bir sonraki kritik duruşma ise 30 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00'te İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek.

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