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1840 yılında "Postane-i Amire" adıyla kurulan ve 178 yıl boyunca kâr eden Türkiye'nin köklü kurumu PTT, 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesinden bu yana ciddi bir mali darboğazdan geçiyor. Son 7 yılda toplam 13 milyar 106 milyon lira zarar eden kurumda, çözüm faturası personele kesildi.

Sözcü'de Veli Toprak'ın haberine göre; AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve 73 milletvekilinin imzasını taşıyan yeni kanun teklifi, kurumun çalışma rejimini kökünden değiştiriyor.

MEMURİYET BİTİYOR, "İDARİ SÖZLEŞME" GELİYOR

Meclis'e sunulan teklif yasalaşırsa, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan işçiler hariç olmak üzere, mevcut çalışanların büyük bir bölümü memuriyet kapsamından çıkarılarak "idari sözleşmeli personel" statüsüne geçirilecek. Bu statü için açılan kontenjana giremeyen veya kabul edilmeyen personel ise başka kamu kurumlarına gönderilecek.

Teklifin çalışanlar açısından en ağır sonuçları ise özlük haklarında ortaya çıkıyor. Yeni statüde istihdam edilenlere emeklilik ikramiyesi ödenmeyecek. Çalışanlar iş sonu tazminatı hakkından mahrum bırakılacak. Kanun teklifinin gerekçesinde, bu tırpanlama işlemi “statü değişikliği nedeniyle mükerrer ödemelerin önlenmesi” sözleriyle savunuldu.

MAAŞLARI PTT'YE YABANCI YÖNETİM BELİRLEYECEK

Kurum son dönemde küçülme politikası izleyerek 200’ü aşkın şubesini kapattı ve 38 bin olan çalışan sayısını 22 bin seviyelerine kadar düşürdü. Personel sayısındaki bu ciddi erimeye rağmen zarar artmaya devam ederken, yeni statüye geçecek personelin maaş, unvan ve özlük haklarını belirleme yetkisi 5 kişilik PTT Yönetim Kurulu'na bırakılıyor.

"POSTACI" FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ YILLARDA KAR REKORU KIRMIŞTI

PTT'nin bugünkü milyarlarca liralık zarar tablosu, kurumun geçmişteki altın yıllarını akıllara getiriyor. Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı efsanevi "Postacı" filminin çekildiği 1984 yılında PTT, karını bir önceki yıla göre yüzde 290 oranında artırarak 89,4 milyon lira (dönemin rakamlarıyla rekor bir seviye) kâr elde etmişti.