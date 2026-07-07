Atilla Yeşilada altın ve bitcoin yatırımcısını tarih vererek uyardı

Borsada Hedef 19.000 Puan: "Beni Aşırı İyimser Buluyorlar Ama Yıl Sonuna Kadar Varabilir!"

Faizlerin yüksek kalmasının şirket kârlılıklarını bugüne indirgenmiş değer bazında azaltacağını kabul eden Yeşilada, buna rağmen BIST 100 endeksi için çok güçlü bir hedef verdi: "Borsada yukarı hareketin bitmediğini, sadece gecikeceğini düşünüyorum. PPK kararına kadar yatay, çalkantılı hatta geri çekilmeli bir seyir izleyebiliriz ama ondan sonrası açık. Birincisi petrol fiyatlarında ciddi düşüş bekliyorum. Citi'ye göre Hürmüz Boğazı kapanmazsa şu an 70 dolar civarında olan brent petrol 60 dolara kadar gerileyebilir. Bu maliyetleri azaltıp karlılığı artırır. İkincisi, en güvendiğim finansal kuruluşların strateji raporlarında BIST 100 endeks hedefi önümüzdeki 12 ay için 19.000 puana yükseltildi. Bu yüzde 40 civarı prim potansiyeli demektir.