Küresel piyasalar haziran ayının kritik verilerini geride bırakırken, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada yayınladığı son analiz videosunda yatırımcılara çok önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'deki enflasyon ve dış ticaret verileri ile ABD'den gelen tarım dışı istihdam rakamlarını birlikte yorumlayan Yeşilada, kısa vadede piyasalarda olumsuz bir çalkantı beklediğini ancak orta vadede özellikle borsa kanadında önümüzün açık olduğunu vurguladı.
Atilla Yeşilada altın ve bitcoin yatırımcısını tarih vererek uyardı
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, hem Türkiye hem de ABD kanadından gelen kritik haziran ayı verilerinin ardından piyasaların analizini yaptı. Altın, borsa, bitcoin için tahminlerde bulunan Yeşilada tarih ve rakam vererek uyardı.Züleyha Öncü
Haziran Dış Ticaret Açığı Patladı: "TCMB Faiz İndirimini Rafa Kaldıracak"
Yurt içi makroekonomik verileri değerlendiren Atilla Yeşilada, enflasyonun manşette kötü durmadığını ancak alt kırılmların katılığı işaret ettiğini söyledi. Asıl tehlikenin dış ticaret dengesinde olduğunu belirten Yeşilada şöyle konuştu: "Enflasyon beklentiye çok yakın, yüzde 1 civarında çıktı. Yurt içi ÜFE de yüzde 158 oldu. Manşet kötü değil ama alt detaylara indiğimizde hizmetler enflasyonunun hala yüzde 35'ler civarında katı olduğunu görüyoruz. Bu veriyle birlikte maalesef dış ticaret verilerini de incelemek zorundayız.
Haziran'da dış ticaret açığı patladı ve 10,5 milyar dolara yükseldi. Bayram kaymaları verileri zorlaştırsa da 10,5 milyar dolar çok korkutucu bir rakam. Haziran ayında hizmet ve turizmden 6 milyar dolar gelse bile net 4,5 milyar dolarlık cari açıkla karşı karşıyayız ki bu Merkez Bankası'nı ürkütür. Bu verilerden önce efektif olarak yüzde 40 olan bankalara borç verme faizinin yüzde 37'lere gerilemesini, yani bir faiz indirimi bekliyordum.
Şimdi çok daha temkinliyim. Rezervler yeterli, bir kriz ya da dövizde istem dışı patlama olmaz; ancak büyük birikimciler cari açığa bakıp dövize kayabilir. Bu yüzden Merkez Bankası Temmuz'da faiz ayarlarına dokunamaz; politika faizi de efektif borç verme faizi de yüzde 40'ta sabit kalacaktır. Bu durum tahvilde ralliyi keser, borsayı da kısa vadede baskılar."
Borsada Hedef 19.000 Puan: "Beni Aşırı İyimser Buluyorlar Ama Yıl Sonuna Kadar Varabilir!"
Faizlerin yüksek kalmasının şirket kârlılıklarını bugüne indirgenmiş değer bazında azaltacağını kabul eden Yeşilada, buna rağmen BIST 100 endeksi için çok güçlü bir hedef verdi: "Borsada yukarı hareketin bitmediğini, sadece gecikeceğini düşünüyorum. PPK kararına kadar yatay, çalkantılı hatta geri çekilmeli bir seyir izleyebiliriz ama ondan sonrası açık. Birincisi petrol fiyatlarında ciddi düşüş bekliyorum. Citi'ye göre Hürmüz Boğazı kapanmazsa şu an 70 dolar civarında olan brent petrol 60 dolara kadar gerileyebilir. Bu maliyetleri azaltıp karlılığı artırır. İkincisi, en güvendiğim finansal kuruluşların strateji raporlarında BIST 100 endeks hedefi önümüzdeki 12 ay için 19.000 puana yükseltildi. Bu yüzde 40 civarı prim potansiyeli demektir.
Mevduat getirisinden düşük kalsa da yatırımını borsaya kuranlar için bu küçümsenemez. Konuştuğum herkes beni aşırı iyimser buluyor, hatta hastanede beynimi değiştirecek bir ilaç verdiklerini söylüyorlar (gülüyor). Ama ben 19.000 hedefine doğru hareketin yaz aylarında hızlanacağını ve gelecek haziranda değil, bu sene sonlarına doğru bu puana erişilebileceğini düşünüyorum. Temmuz ortasından itibaren banka ve holding hisselerindeki negatif algı dağılıp yerini pozitif haber akışına bırakacaktır."
Ankara’daki Tarihi NATO Zirvesi Türkiye’nin Kaderini Değiştirecek!
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi’nin jeopolitik ve ekonomik etkilerine değinen ünlü ekonomist, Türkiye’ye yoğun nakit girişi olacağını iddia etti: "Ankara'daki NATO Zirvesi psikolojik ve hissiyat boyutuyla çok önemli bir faktör. Rusya ve Çin'e karşı küresel savunma sanayiini beslemek isteyen NATO karşısında, son derece ucuz ve kaliteli askeri malzeme üreten Türkiye'nin avantajı çok fazla. Trump ile Sayın Erdoğan görüşecekler ve bu piyasada hep olumlu karşılanır. Kaan için Amerikalılar motor satabilir, Trump F-35 üzerindeki kısıtlamaların kaldırılabileceğini ve Türkiye'yi yeniden programa davet edebileceğini ima etti. Avrupa Birliği Rum lobisi yüzünden ortak savunma fonundan ihale almamızı engellese de Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler kendi bütçeleriyle Türk savunma sanayii malzemelerini tercih edecekler. NATO zirvesi Türkiye'ye bakış açısını kökünden değiştirecek ve yaz aylarında kaydedilir miktarda sıcak para girişine sebebiyet verecektir."
ABD İstihdamı Sıkı, Enflasyon Yüksek: "Fed Faiz Artırabilir, Altın Ve Bitcoin’den Uzak Durun!"
Küresel finansın merkezi ABD'deki gelişmeleri de masaya yatıran Yeşilada, Fed'in faiz indirmek bir yana, yeni bir faiz artırımına gidebileceğini belirterek altın ve kripto para yatırımcılarını uyardı: "Amerika'da haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 58 bin gelerek beklentinin yarısında kaldı ve kötü göründü. Ancak detaylar istihdam piyasasının gevşemediğini, aksine çok sıkı olduğunu gösteriyor. Borsadan para kazananlar erken emekli olup iş gücünden çıkıyor, son 3 ayda istihdam ortalama 74 bin arttı ki işsizliği sabit tutmak için 50 bin artış yetiyor. İstihdam güçlü ama enflasyon hızla yükseliyor. Geçmişte Covid sonrası enflasyonu geçici sanıp geç faiz artıran Fed büyük hata yapmış, ekonomiyi hırpalamıştı. Kevin Warsh'ın bu hatayı yapacağını sanmıyorum.
Muhtemelen eylül ya da mayıs sonuna doğru olası bir katılaşmaya karşı sigorta niyetine Fed faiz artıracaktır. En iyimser ihtimalle de 2027 dahil çok uzun bir süre faiz indirimine gitmeyecektir. Bu görüş altın ve Bitcoin için oldukça olumsuz. Altında ons başına 4.500 doların bile görülmesini beklemiyorum. Bitcoin'de hikaye daha kötü, sebepsiz karamsarlıkla 60 binlerden 45 bin dolarlara kadar gerileme görebiliriz, o seviyeden ancak alıcı olurum. Amerikan 10 yıllık devlet tahvili faizinde ise yüzde 4,75 seviyesi garanti, tahvillerden kesinlikle uzak durun."
Yapay Zeka Balonu Tökezliyor: Küresel Hisse Senedi Rotasyonu Başlıyor
ABD borsalarındaki teknoloji hisselerine yönelik analist beklentilerini gerçekçi bulmadığını söyleyen Yeşilada, yatırımcılara yeni rotayı gösterdi: "S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq'ta sadece faiz değil yapay zeka coşkusu fiyatlanıyor. Analistler bu şirketlerin kârlarının senede yüzde 25 büyümesini bekliyor ki bu gerçekçi değil. Yapay zekanın verimliliğe olumlu etkisiyle, istihdam kaybı ve elektrik fiyatlarına olan olumsuz etkisini alt alta koyduğumuzda nette geriye pek bir şey kalmıyor.
S&P 500 endeksinde de borsamızda olduğu gibi bir tökezleme dönemi başlayabilir. Bu büyük bir çöküşten ziyade bir hisse senedi rotasyonu şeklinde olacak. Artık yapay zeka ya da sosyal medya platformlarından ziyade, bunlara çip/yonga satan veya bu hizmetleri kullanarak kendi karlılığını artıran şirketler öne çıkacak. S&P 500'ün ağustostan itibaren yüzde 10 civarında prim yapacağını öngörüyorum.
Ayrıca dünyada likit ve para piyasası fonlarında park etmiş, nereye gideceğini bilemeyen 10 trilyon dolar boşta duruyor. Bu belirsizlik bittikten sonra park halindeki bu devasa paranın akacağı en şanslı enstrüman yine hisse senetleri olacaktır. Gelişmekte olan piyasalar (Güney Kore, Tayvan vb.) Amerikan hisselerine göre çok iskontolu ve global fonlar buralara yönelecek. Türkiye de kendi hikayesiyle bu rüzgardan payını alacaktır."
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