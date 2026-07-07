Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026)

Dolar tarafında güçlü yükseliş devam ediyor. 25 Hazirandan bugüne kadar olan süreçte yüzde 0,69 artış ile dolar 46,83 TL’den işlem görüyor. Euro TL tarafında da yüzde 1,22 yükseliş göstermişti. Ancak 3 Temmuz’dan bu yana düşüş tarafında olan Euro 53 47 TL’de yüzde 0,40’lık kayıp yaşadı.