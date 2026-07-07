Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026)

ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimin azalmasıyla rahat bir nefes alan ve 5 gün boyunca yükseliş trendi yakalayan altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı kritik faiz kararı öncesi sert düştü.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 1

ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimin yumuşamasıyla nefes alan altın, yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Zayıf gelen ABD istihdam verileri Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz politikasına dair beklentileri değiştirirken, gözler küresel piyasalara çevirdi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 2

Küresel piyasalarda altın, 5 günlük yükselişin ardından bir günde yüzde 1,40 üzerinde kayıp yaşadı. Bir yanda ABD ile İran arasında yaşanan çatışma geriliminin ardından gelen sert düşüşler, diğer yanda ise diplomatik yumuşamayla birlikte başlayan toparlanma süreciyle dalgalanmalar altın cephesinde dikkat çekiyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 3

Son olarak ABD cephesinden gelen zayıf istihdam verileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentilerini yeniden şekillendiriyor. ABD Merkez Bankası Çarşamba günü FED faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faiz sabit tutma yönünde.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 4

Fed'in yakın vadede daha agresif bir faiz artırımına gitmeyeceği beklentisinin piyasalarda güç kazanması, altının "güvenli liman" cazibesini artırdı ve ons fiyatı son iki haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 5

3 bin 969 bin dolarlara kadar düşen ons altın 5 gün içinde yüzde 4 yükseliş kaydederek 4 bin 153 dolar seviyelerine gelmişti. Serbest piyasada gram altın fiyatı 5 bin 935 TL seviyelerinden 6 bin 252 TL bandına gelerek yüzde 5’i aşan performans sergilemişti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 6

Ancak piyasalardaki belirsizlik sürerken, altın tarafında dünden bu yana düşüşler gözlemlendi. 4 bin 120 dolar seviyelerine kadar bir düşüş yaşayan ons altındaki bir gündeki kayıp yüzde 1,35 seviyesinde oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 7

Serbest piyasada gram altın fiyatında da yüzde 1,41’lik kayıp dikkat çekti. Gram altın 6 bin 222 TL bandında güne başlangıç yaptı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 8

Kapalıçarşı altında güne düşüş ile başladı. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durum...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 9

1. Gram Altın

Alış Fiyatı: 6189.5400

Satış Fiyatı: 6266.2900 (Değişim: -0.55)

En Düşük: 6244.07

En Yüksek: 6309.10

Kapanış: 6300.84

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 10

2. Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 10158.0000

Satış Fiyatı: 10261.0000 (Değişim: -0.55)

En Düşük: 10225.00

En Yüksek: 10331.00

Kapanış: 10318.00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 11

3. Yarım Altın

Alış Fiyatı: 20298.0000

Satış Fiyatı: 20479.0000 (Değişim: -0.54)

En Düşük: 20406.00

En Yüksek: 20618.00

Kapanış: 20591.00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 12

4. Tam Altın

Alış Fiyatı: 40465.0000

Satış Fiyatı: 40795.0000 (Değişim: -0.55)

En Düşük: 40650.00

En Yüksek: 41073.00

Kapanış: 41019.00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 13

Dolar tarafında güçlü yükseliş devam ediyor. 25 Hazirandan bugüne kadar olan süreçte yüzde 0,69 artış ile dolar 46,83 TL’den işlem görüyor. Euro TL tarafında da yüzde 1,22 yükseliş göstermişti. Ancak 3 Temmuz’dan bu yana düşüş tarafında olan Euro 53 47 TL’de yüzde 0,40’lık kayıp yaşadı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Temmuz 2026) - Resim: 14

Savaştaki iyimser tablonun ardından sert düşüş yaşayan Brent Petrol ise 120 dolar seviyelerinde 70 dolar bandına kadar gerilemişti. 2 Temmuz’dan bu yana yükseliş trendine giren petrol ise yüzde 3,34 seviyelerinde artış gösterdi. 72,50 dolar seviyesinde ham petrol satış fiyatı kaydetti.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir

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