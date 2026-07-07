Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza

Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, deniz altı savaş teknolojilerindeki gücünü artıracak stratejik bir hamleyle Ultra Maritime'ı 3,45 milyar dolara satın alarak küresel rekabette önemli avantaj elde etti.

Kaynak: AA
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Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza - Resim: 1

ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin, deniz altı savunma harbi teknolojileri geliştiren Ultra Maritime şirketini 3,45 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza - Resim: 2

Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, Ultra Maritime'ın sonar teknolojileri, sonoboylar, torpido savunma sistemleri, radar çözümleri ve otonom deniz algılama platformları gibi kritik görev sistemleri geliştirdiği belirtildi.

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Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza - Resim: 3

Açıklamada, Lockheed Martin'in şirketi 3,45 milyar dolar karşılığında satın almak üzere kesin anlaşma imzaladığı bildirildi.

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Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza - Resim: 4

Söz konusu satın almanın, Lockheed Martin'in deniz altı savunma harbi alanındaki küresel uzmanlığını pekiştireceği vurgulandı.

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Savunma sanayisinde dev birleşme: 3,45 milyar dolarlık imza - Resim: 5

Açıklamada, Ultra Maritime'ın uluslararası pazardaki varlığı ile ihraç edilebilir ürün portföyünün Lockheed Martin'in yeni nesil deniz platformlarında sunduğu sonar çözümlerini tamamlayacağı ve genişleteceği kaydedildi.

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