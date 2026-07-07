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NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yöneltilen Deniz Göktaş sorusu, TRT'nin canlı yayınındaki çevirisi nedeniyle gündem oldu. Hollandalı gazetecinin Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin yönelttiği sorunun bazı bölümlerinin Türkçe çeviride yer almadığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

NATO ZİRVESİ'NDE DENİZ GÖKTAŞ SORUSU

Basın toplantısında söz alan Hollandalı gazeteci, son haftalarda Türkiye'de yaşanan gelişmelere değinerek NATO Zirvesi sürecindeki gözaltılar ile komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğunu gündeme taşıdı. Gazeteci ayrıca bu konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede ele alınıp alınmayacağını sordu.

TRT O İFADELERİ ÇEVİRMEDİ

Canlı yayını Türkçe olarak aktaran TRT'nin çevirisinde ise gazetecinin sorusunda yer alan Deniz Göktaş'ın tutukluluğu ve NATO Zirvesi sürecindeki gözaltılara ilişkin ifadelerin yer almadığı görüldü. Yayında soru, Türkiye'deki yargı ve demokrasiye ilişkin genel değerlendirmeler üzerinden aktarıldı.

Gazetecinin İngilizce yönelttiği soruda, Türkiye'de muhaliflere ve özellikle bir komedyene yönelik baskılar yaşandığı belirtilerek, "Ankara liberal demokrasilerin bir araya gelmesi için en doğru yer mi?" ve "Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek mi?" ifadeleri kullanıldı.

TRT'nin Türkçe çevirisinde ise soru, "Türkiye'de yargıyla alakalı eleştiriler var. Türkiye'de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan'ın yönetimi ile alakalı neler düşünüyorsunuz?" şeklinde aktarıldı.

Gazetecinin orijinal İngilizce sorusu ile TRT'nin canlı yayındaki Türkçe çevirisi arasındaki farklılık, basın toplantısının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş, YouTube’da yayınladığı "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki bazı ifadeleri gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.