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NATO liderler zirvesi öncesi toplumun her kesimi adeta kıskaca alınmış durumda. Özellikle gazetecilere akşam ve şafak baskınlarıyla operasyon çekilip gözaltı uygulanıyor. Son olarak zirve öncesi gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan da gözaltına alındı.

NATO Liderler Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında OdaTv editörü Ceren Erdoğdu, T24 Dış Haberle Editörü Buse Söğütlü, Gazeteci Hazar Dost ve BirGün'den Kayhan Ayhan gözaltına alındı.

2 SAAT ÖNCE DURUŞMA TAKİP EDİYORDU

BirGün'den Kayhan Ayhan, sabah saatlerinde geldiği Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarını takip etti. Duruşmaların sonlanması sonrası evine dönen Ayhan, kısa bir süre sonra evinde gözaltına alındı.

MANAVDAN ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖZALTI

Gazeteci Hazar Dost ise evinin yakınlarındaki bir manavda alışveriş yaparken gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ise 2018'de katıldığı bir eylem olarak gösterildi.

SÖĞÜTLÜ'YE DE NATO OPERASYONU

T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü, şafak vakti düzenlenen polis baskınıyla ailesinin evinden gözaltına alındı. Söğütlü’nün Avukatı Erman Öztürk, sabah saatlerinde çok sayıda kapsamlı gözaltıların gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Gözaltıların NATO toplantısıyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Buse Söğütlü’nün avukatlarından Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan da sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan isimlerden. ÇHD'den yapılan açıklamada, “NATO'ya dikensiz gül bahçesi vaat eden siyasi operasyonlara son verilsin” ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞDU AİLESİNİN EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

NATO Liderler Zirvesi öncesi gözaltına alınanlar arasında Odatv editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Ceren Erdoğdu, 5 Temmuz'da sabah saatlerinde evine gelen polis ekiplerince gerekçe bildirilmeksizin gözaltına alındı.