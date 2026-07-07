Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor

Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan yumurtanın tazeliğini anlamak sanıldığı kadar zor değil. Paket üzerindeki son tüketim tarihi her zaman tek başına yeterli bilgi vermeyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor - Resim: 1

Evde kolayca uygulanabilen bu pratik testler sayesinde yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu kısa sürede anlayabilirsiniz. Gıda israfını azaltan ve güvenli tüketimi destekleyen bu yöntemler, mutfakta daha bilinçli hareket etmenize de yardımcı olur.

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Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor - Resim: 2

EN PRATİK YÖNTEM: SU TESTİ

Yumurtanın tazeliğini kontrol etmenin en bilinen yolu su testi. Derin bir kabı soğuk suyla doldurun ve yumurtayı içine bırakın. Yumurta kabın dibine yatay şekilde çöküyorsa oldukça tazedir. Dibe dik şekilde oturuyorsa hâlâ tüketilebilir ancak artık eskimeye başlamıştır. Eğer suyun yüzeyine çıkıyorsa bayatlamış olma ihtimali yüksektir ve tüketilmemesi önerilir. Bunun nedeni, zamanla yumurtanın içindeki hava boşluğunun büyümesi ve kaldırma kuvvetinin artmasıdır.

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Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor - Resim: 3

KIRINCA BELLİ OLUYOR: GÖRÜNÜM TESTİ

Yumurtayı kırdıktan sonra da tazeliği hakkında önemli ipuçları elde edebilirsiniz. Taze yumurtanın sarısı yuvarlak ve yüksekte dururken, beyaz kısmı yoğun kıvamını korur. Bayat yumurtalarda ise sarı daha düz bir görünüm alır, akı ise incelerek tabağa yayılır. Bu değişim, yumurtanın doğal yapısının zamanla bozulduğunu gösterir.

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Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor - Resim: 4

SESİNE KULAK VERİN: SALLAMA TESTİ

Yumurtayı kulağınıza yaklaştırıp hafifçe sallayın. Taze yumurtanın iç yapısı sıkı olduğu için herhangi bir ses duyulmaz. Bayatlamaya başlayan yumurtalarda ise büyüyen hava boşluğu nedeniyle içeriden hafif bir şapırtı sesi gelebilir. Tek başına kesin sonuç vermese de diğer yöntemlerle birlikte değerlendirildiğinde faydalı bir ipucu sağlar.

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Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor - Resim: 5

UZMANLARIN KULLANDIĞI YÖNTEM: IŞIK TESTİ

Karanlık bir ortamda yumurtayı güçlü bir ışık kaynağına tuttuğunuzda iç yapısını gözlemleyebilirsiniz. Taze yumurtalarda hava boşluğu oldukça küçüktür ve iç kısmı daha berrak görünür.

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Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor - Resim: 6

Yumurtanın yaşı ilerledikçe hava boşluğu büyür, içeride gölgelenmeler oluşmaya başlar. Yumurtayı kırmadan kontrol etmek isteyenler için bu yöntem oldukça etkili bir seçenektir.

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