Bir bardak su yeterli: Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu anında belli oluyor

Evde kolayca uygulanabilen bu pratik testler sayesinde yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu kısa sürede anlayabilirsiniz. Gıda israfını azaltan ve güvenli tüketimi destekleyen bu yöntemler, mutfakta daha bilinçli hareket etmenize de yardımcı olur.