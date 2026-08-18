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Kaynak: DHA

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Bilgi Buzkıranı” uluslararası bilim ve eğitim projesi kapsamında gerçekleştirilen keşif gezisi tamamlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden lise öğrencilerini bir araya getiren keşif gezisinde katılımcılar, “50 Let Pobedy” nükleer buzkıran gemisiyle 10 gün boyunca Murmansk – Kuzey Kutbu – Franz Josef Toprakları Murmansk rotasında yolculuk yaptı.

Katılımcılar arasında Türk lise öğrencisi Alper Tapkı da yer aldı. Tapkı, keşif gezisi sırasında Kuzey Kutbu’na ulaşarak burada Türk bayrağını dalgalandırdı.

BUZKIRANDA BİLİM VE EĞİTİM PROGRAMI

Keşif gezisi boyunca öğrenciler için nükleer buzkıran gemisinde kapsamlı bir bilim ve eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında gerçek bir havacılık ve uzay laboratuvarı da kullanıldı.

Katılımcılar, bilim insanlarıyla birlikte iki özgün deney hazırlayarak uygulama fırsatı buldu.

Bu çalışmalar kapsamında Arktik'in ulaşılması zor bölgelerinde ve Kuzey Deniz Rotası boyunca iletişimin sağlanmasına yönelik “radyosonda” fırlatıldı. Ayrıca dünyanın geri kazanılabilir ilk stratosfer platformu test edildi.

“HAYATIMIN EN ÖZEL DENEYİMİ”

Kuzey Kutbu deneyimini “hayatının en özel deneyimi” olarak nitelendiren Alper Tapkı, yolculuğun kendisi için beklediğinden çok daha etkileyici olduğunu belirtti.

Tapkı, buzkıran gemisiyle Arktik Okyanusu'nda ilerlemenin, kilometrelerce uzanan buzulları görmenin ve Kuzey Kutbu'nda buzun üzerine çıkmanın hayatı boyunca unutamayacağı anlar arasında yer aldığını ifade etti.

Daha önce yalnızca belgesellerde ve kitaplarda gördüğü bir coğrafyanın içinde bulunmanın tarif edilmesi zor bir duygu olduğunu belirten Tapkı, özellikle bütün meridyenlerin birleştiği noktada bulunmanın kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

FARKLI ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER AYNI GEMİDE BULUŞTU

Tapkı, yolculuk boyunca nükleer buzkıranın çalışma sistemini yakından görme, Arktik bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi alma ve bilimsel etkinliklere katılma fırsatı bulduğunu aktardı.

Türk öğrenci, farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla aynı gemide 10 gün geçirmenin de keşif gezisinin en değerli yönlerinden biri olduğunu belirtti.

Bilime, teknolojiye ve keşfetmeye duyulan merakın farklı kültürlerden gelen öğrencileri kısa sürede bir araya getirdiğini söyleyen Tapkı, yolculuk sırasında yeni arkadaşlıklar kurduklarını ve birlikte deneyler yaptıklarını anlattı.

“TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK GURUR KAYNAĞIYDI”

Alper Tapkı, Türkiye'yi uluslararası bir projede temsil etmenin kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, deneyimin bilime ve teknolojiye olan ilgisini daha da artırdığını söyledi.

Tapkı, Kuzey Kutbu'ndan yeni bilgiler, arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik daha büyük bir motivasyonla döndüğünü ifade etti.

KAPTAN SASOV: GELECEK NESİLLERE KATKI SAĞLIYOR

“50 Let Pobedy” nükleer buzkıran gemisinin kaptanı Ruslan Sasov da keşif gezisinin 7’nci seferinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Sasov, mürettebatın projeye özel bir heyecanla yaklaştığını, bu tür yolculukların gelecek nesillerin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Katılımcıların önemli bölümünün Kuzey Kutbu'nu görmeyi ve kutup ayıklarıyla karşılaşmayı hayal ettiğini belirten Sasov, bu hayallerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

KUZEY KUTBU’NDA DANS, BİLİM KURGU VE SANAT BULUŞTU

Keşif gezisi kapsamında Kuzey Kutbu çevresinde, dünyanın en kuzeyinde ve en çok uluslararası katılımlı halka dansı gerçekleştirildi. Etkinliğe AY YOLA canlı performansıyla eşlik etti.

Öte yandan öğrenciler, nükleer buzkıran gemisindeki yolculuk sırasında bilim kurgu yazarı Sergey Lukyanenko ile birlikte bir bilim kurgu öyküsü kaleme aldı. Hazırlanan öykünün Rosatom’un “Bilgi Buzkıranı” projesinin sosyal medya hesaplarında yayımlanacağı bildirildi.