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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği, artan orman yangını riskine karşı yeni bir tedbir kararı aldı. Kararla birlikte, kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla yapılacak çalışmalarda önceden kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu getirildi.

Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda; kaynak makinesi, spiral, taşlama, kesme ve benzeri kıvılcım çıkaran makine ve ekipmanların kullanılacağı çalışmalar öncesinde, ilgili kolluk birimine bilgi verilmesi gerekecek.

Uygulama; il ve ilçe merkezleri dışındaki köyler, orman köyleri ve kırsal mahallelerde bulunan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ile yangın riski taşıyan tüm açık alanları kapsıyor. Vatandaşlar bildirimlerini bağlı bulundukları Jandarma veya Polis birimine şahsen, telefonla ya da Hayat 112 mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Karar kapsamında çalışma öncesinde, faaliyet alanının çevresindeki ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddelerin en az 10 metre uzaklığa kadar temizlenmesi zorunlu tutuldu. Doğal bitki örtüsünün ise ıslatılarak veya köpüklenerek olası yangınlara karşı dirençli hale getirilmesi istendi.

Çalışmayı gerçekleştirecek kişi veya işletmelerin, faaliyet sırasında en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulundurması zorunlu olacak. İşin niteliğine göre su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su içeren yangın müdahale ekipmanının da hazır halde bekletilmesi gerekecek.

Ayrıca çalışma süresince kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevreye yayılmasını önleyecek tüm tedbirlerin alınması ve çalışma alanının sorumlu personel tarafından sürekli gözetim altında tutulması şart koşuldu.

Bilecik Valiliği, alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacağını bildirerek, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermelerini istedi.