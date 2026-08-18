400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı

Şu anki yasal mevzuata göre, anne veya baba olan çalışanlar yarı zamanlı çalışma hakkını kullandıklarında, çalışmadıkları döneme ait eksik primlerini sonradan ödeme (borçlanma) imkanına sahip. Ancak bu hak, sayıları 400 bini aşan sözleşmeli personel için geçerli değildi.