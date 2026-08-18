Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı

400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı

Çalışılan yeni yasal düzenleme ile 400 bin kişiye emeklilik yolu açılacak. İddialara göre çalışmalar resmen başlatıldı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 1

Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine alınan yeni düzenlemeyle, yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanan sözleşmeli personelin eksik kalan prim günlerini borçlanma yoluyla telafi etmesinin önü açılıyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 2

İlgili bakanlıkların üzerinde prensipte anlaştığı adımın yasalaşması halinde, 400 bini aşkın sözleşmeli çalışan emeklilikte yaşanabilecek mağduriyetlerden kurtulacak.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 3

Çalışma hayatında ebeveynlere yönelik sunulan yarı zamanlı çalışma hakkında önemli bir eşitsizlik gideriliyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 4

Mevcut uygulamada memur ve işçi statüsündeki çalışanların yararlanabildiği "prim telafisi" hakkı, yeni hazırlanacak kanun teklifiyle sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 5

Şu anki yasal mevzuata göre, anne veya baba olan çalışanlar yarı zamanlı çalışma hakkını kullandıklarında, çalışmadıkları döneme ait eksik primlerini sonradan ödeme (borçlanma) imkanına sahip. Ancak bu hak, sayıları 400 bini aşan sözleşmeli personel için geçerli değildi.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 6

Nüfus Politikaları Kurulu'nda masaya yatırılan ve ilgili bakanlıkların mutabakata vardığı yeni düzenleme, çalışma hayatındaki bu farklılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 7

Mevcut verilere göre yarı zamanlı çalışma hakkına başvuran 22 bin civarında sözleşmeli çalışan bulunuyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 8

Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ebeveynlerin mesai süreleriyle birlikte aldıkları maaş da yarı yarıya düşüyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 9

Bu durum, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prim gün sayısında da ciddi bir azalmaya ve emeklilik sürecinin uzamasına neden oluyordu.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 10

NTV’de yer alan habere göre; üzerinde çalışılan yeni yasal düzenlemenin tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yasalaşması bekleniyor.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 11

Teklifin kabul edilmesi durumunda; sözleşmeli personel, yarım çalıştığı aylara ait eksik prim süreleri için geriye dönük borçlanma hakkı elde edecek. Böylece ebeveynler, çocuklarına vakit ayırdıkları dönemde oluşan prim kayıplarını telafi ederek emeklilik hedeflerine eksiksiz ulaşabilecek.

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400 bin kişiye emeklilik geliyor: Çalışmalar resmen başladı - Resim: 12
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