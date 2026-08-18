Ankara'daki temaslarda ve NATO zirvesinde iki lider arasında kameralara yansıyan "yakın dostluk" ve "sıcak diyalog" görüntüleri, Türkiye'deki seçmen tabanının algısını değiştiremedi.
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi
ABD'de Donald Trump döneminin yeniden başlamasıyla Ankara-Washington hattında oluşan iyimser hava ve liderler düzeyinde verilen samimi pozlar iç siyasette beklenen karşılığı bulmadı.Aykut Metehan
Yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, vatandaşların büyük çoğunluğu Erdoğan-Trump ilişkisinin Türkiye'ye olumlu yansıyacağına inanmıyor. İktidar seçmeninde dahi beklentinin oldukça düşük kalması dikkat çekiyor.
Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen çalışma, seçmenin dış politikadaki gelişmelere bakışını net bir şekilde ortaya koydu. Vatandaşlara yöneltilen "Trump-Erdoğan ilişkisinin Türkiye'ye etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, Ankara'nın siyasi arenadaki iyimserliğinin sokağa yansımadığını gösterdi.
Seçmenin Yarısı "Olumsuz Etkileyecek" Diyor
Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde seçmenlerin %47,2'si, yani neredeyse her iki kişiden biri, bu ilişkinin Türkiye'ye "olumsuz etkileri" olacağını düşünüyor. Hükümetin beklentisinin aksine "Olumlu etkileri olur" diyenlerin oranı yalnızca %18,6'da kalırken; katılımcıların %29,9'u bu durumun Türkiye'yi "etkilemeyeceğini" savundu.
AK Parti ve MHP Seçmeninde İyimserlik Yok
İktidar cephesindeki Trump beklentisi, Cumhur İttifakı tabanını ikna edebilmiş değil.
Anket verilerine göre AK Parti seçmeninin yalnızca %35,8'i ilişkinin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor. AK Partililerin %55,9'luk ezici bir çoğunluğu ise bu ilişkinin Türkiye'ye herhangi bir etkisi olmayacağı görüşünde.
Benzer bir tablo MHP cephesinde de geçerli. MHP seçmeninin sadece %19'u iyimser tarafta yer alırken, %53,4'lük kesim "etkilemez", %17,2'si ise "olumsuz etkiler" yanıtını verdi.
Muhalefet partilerinde ise Erdoğan-Trump yakınlaşmasına dair çok daha belirgin bir endişe hakim. Özellikle muhafazakar tabana sahip Yeniden Refah Partisi (YRP) seçmeninin %89,5'i ilişkilerin "olumsuz etkileyeceğini" belirterek araştırmanın en dikkat çekici verilerinden birine imza attı.
Ana muhalefet partisi YENİ Parti'de olumsuz diyenlerin oranı %77,2 olurken, İYİ Parti'de bu oran %71,1'e, Zafer Partisi'nde ise %72,6'ya ulaştı. TİP seçmeninin ise tamamı (%100) ilişkinin olumsuz etkiler getireceği görüşünde birleşti.
Seçmen "Trump Baharı" Söylemini Satın Almadı
Ortaya çıkan bu veri seti, kamuoyunun ABD ile gelişen lider odaklı ikili ilişkilere karşı oldukça mesafeli ve temkinli duruşunu koruduğunu gösteriyor.
Rakamlar, iktidarın dış politikada umut bağladığı yeni dönemin, sandığa gidecek olan vatandaşın gözünde bir başarı veya umut hikayesine dönüşmediğini kanıtlıyor.