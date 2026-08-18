Yeniçağ Gazetesi
18 Ağustos 2026 Salı
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi

Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi

ABD'de Donald Trump döneminin yeniden başlamasıyla Ankara-Washington hattında oluşan iyimser hava ve liderler düzeyinde verilen samimi pozlar iç siyasette beklenen karşılığı bulmadı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 1

Ankara'daki temaslarda ve NATO zirvesinde iki lider arasında kameralara yansıyan "yakın dostluk" ve "sıcak diyalog" görüntüleri, Türkiye'deki seçmen tabanının algısını değiştiremedi.

1 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 2

Yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, vatandaşların büyük çoğunluğu Erdoğan-Trump ilişkisinin Türkiye'ye olumlu yansıyacağına inanmıyor. İktidar seçmeninde dahi beklentinin oldukça düşük kalması dikkat çekiyor.

2 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 3

Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen çalışma, seçmenin dış politikadaki gelişmelere bakışını net bir şekilde ortaya koydu. Vatandaşlara yöneltilen "Trump-Erdoğan ilişkisinin Türkiye'ye etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, Ankara'nın siyasi arenadaki iyimserliğinin sokağa yansımadığını gösterdi.

3 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 4

Seçmenin Yarısı "Olumsuz Etkileyecek" Diyor
Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde seçmenlerin %47,2'si, yani neredeyse her iki kişiden biri, bu ilişkinin Türkiye'ye "olumsuz etkileri" olacağını düşünüyor. Hükümetin beklentisinin aksine "Olumlu etkileri olur" diyenlerin oranı yalnızca %18,6'da kalırken; katılımcıların %29,9'u bu durumun Türkiye'yi "etkilemeyeceğini" savundu.

4 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 5

AK Parti ve MHP Seçmeninde İyimserlik Yok
İktidar cephesindeki Trump beklentisi, Cumhur İttifakı tabanını ikna edebilmiş değil.

5 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 6

Anket verilerine göre AK Parti seçmeninin yalnızca %35,8'i ilişkinin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor. AK Partililerin %55,9'luk ezici bir çoğunluğu ise bu ilişkinin Türkiye'ye herhangi bir etkisi olmayacağı görüşünde.

6 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 7

Benzer bir tablo MHP cephesinde de geçerli. MHP seçmeninin sadece %19'u iyimser tarafta yer alırken, %53,4'lük kesim "etkilemez", %17,2'si ise "olumsuz etkiler" yanıtını verdi.

7 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 8

Muhalefet partilerinde ise Erdoğan-Trump yakınlaşmasına dair çok daha belirgin bir endişe hakim. Özellikle muhafazakar tabana sahip Yeniden Refah Partisi (YRP) seçmeninin %89,5'i ilişkilerin "olumsuz etkileyeceğini" belirterek araştırmanın en dikkat çekici verilerinden birine imza attı.

8 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 9

Ana muhalefet partisi YENİ Parti'de olumsuz diyenlerin oranı %77,2 olurken, İYİ Parti'de bu oran %71,1'e, Zafer Partisi'nde ise %72,6'ya ulaştı. TİP seçmeninin ise tamamı (%100) ilişkinin olumsuz etkiler getireceği görüşünde birleşti.

9 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 10

Seçmen "Trump Baharı" Söylemini Satın Almadı
Ortaya çıkan bu veri seti, kamuoyunun ABD ile gelişen lider odaklı ikili ilişkilere karşı oldukça mesafeli ve temkinli duruşunu koruduğunu gösteriyor.

10 11
Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi - Resim: 11

Rakamlar, iktidarın dış politikada umut bağladığı yeni dönemin, sandığa gidecek olan vatandaşın gözünde bir başarı veya umut hikayesine dönüşmediğini kanıtlıyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro