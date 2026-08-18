Erdoğan'a Trump şoku: Son ankette seçmen kararını verdi

Seçmenin Yarısı "Olumsuz Etkileyecek" Diyor

Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde seçmenlerin %47,2'si, yani neredeyse her iki kişiden biri, bu ilişkinin Türkiye'ye "olumsuz etkileri" olacağını düşünüyor. Hükümetin beklentisinin aksine "Olumlu etkileri olur" diyenlerin oranı yalnızca %18,6'da kalırken; katılımcıların %29,9'u bu durumun Türkiye'yi "etkilemeyeceğini" savundu.