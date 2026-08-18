Küresel piyasalarda altın; ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri, tahvil faizlerindeki rekor yükseliş ve enerji piyasasındaki jeopolitik hareketliliğin gölgesinde kritik bir sınav veriyor. Asya seansının ilk işlemlerinde 4.424 dolara kadar yükselen ons altın, bu ivmeyi koruyamayarak sabah saatlerinde 4.395 dolar bandına düştü.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Ağustos)
Kapalıçarşı altın fiyatları güne düşüşle başladı. Son satış fiyatları ise merak konusu oldu. İşte Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...Gülsüm Hülya Sundu
Günün ilk ışıklarında yaşanan yaklaşık 30 dolarlık bu sert dalgalanma, piyasaların 4.400 dolar eşiğinde güçlü bir yön arayışında olduğunu teyit ediyor.
Yatırımcıların Fed politikalarına ve tahvil piyasasına yönelik beklentilerinin kesiştiği bu kritik bölge, altın alımlarının güçlü kalmasına rağmen satış baskısının henüz tam anlamıyla kırılamadığını gösteriyor.
Altın fiyatlamasını doğrudan etkileyen makroekonomik faktörlerdeki son gelişmeler şu şekilde öne çıkıyor:
Eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması ve faizlerin sabit bırakılma olasılığının üçte iki seviyesine çıkması değerli metali destekliyor. Ancak 29 Temmuz'daki son toplantıda politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakılması kararının 3'e karşı 9 oyla alınması (üç üye çeyrek puanlık artırım talep etmişti), piyasaların dikkatini açıklanacak tutanaklara çevirdi.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,73’e, 30 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 5,31’i aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşması, altın üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.
ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sona ermesiyle Brent petrolün yeniden 91 doları aşması çift yönlü bir etki yaratıyor. Yükselen petrol, artan jeopolitik risklerle kısa vadede "güvenli liman" algısı üzerinden altını desteklese de; uzun vadede kalıcı enflasyon endişesi yaratıp tahvil faizlerini yukarı çekerek satış baskısına dönüşme riski taşıyor.
Uzun vadeli düşüşleri sınırlayan en güçlü destek ise merkez bankalarından geliyor. İkinci çeyrekte merkez bankalarının net altın alımları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artış göstererek 289 tona ulaştı.
Küresel çaptaki ons geri çekilmesi, iç piyasada gram altına da yansıdı. Dolar/TL kurunun 47,92 seviyelerinde seyrettiği sabah işlemlerinde, gram altın serbest piyasada yaklaşık 6.781 TL seviyesinden işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da da hareketli bir seyir izlenirken, güncel fiyat tabloları şu şekilde şekillendi:
Gram Altın: Alış 6.648,64 TL | Satış 6.747,54 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.892,00 TL | Satış 11.008,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.783,00 TL | Satış 22.010,00 TL
Tam Altın: Alış 43.433,00 TL | Satış 43.859,00 TL
Gremse Altın: Alış 108.116,00 TL | Satış 109.277,00 TL
Uzmanlar, teknik açıdan ons altında 4.366 - 4.437 dolar bandının, gram altında ise 6.800 TL çevresinin yatırımcılar tarafından takip edilmesi gereken ana işlem bölgeleri olduğunu vurguluyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.