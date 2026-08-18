Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Ağustos)

Küresel piyasalarda altın; ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri, tahvil faizlerindeki rekor yükseliş ve enerji piyasasındaki jeopolitik hareketliliğin gölgesinde kritik bir sınav veriyor. Asya seansının ilk işlemlerinde 4.424 dolara kadar yükselen ons altın, bu ivmeyi koruyamayarak sabah saatlerinde 4.395 dolar bandına düştü.