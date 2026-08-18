Terörle mücadele görevi sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuata göre malullük hakkı kazanamayan personel için tarihi bir adım atıldı.
Aylık maaş bağlanacak: Şartlar ve tarih belli oldu
Terörle mücadelede yaralandığı halde malul sayılmayan asker, polis, MİT mensubu ve güvenlik korucularına müjde! 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7594 sayılı Kanun ile bu kişilere aylık bağlanmasının önü açıldı. Başvurular için 1 yıllık süre başladı.Cemile Kurel
18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7594 sayılı Kanun ile malul sayılmayan güvenlik görevlilerine aylık bağlanması imkânı tanındı.
Kimler Yararlanabilecek?
Yeni düzenlemeden, terörle mücadelede görev almış ve yaralanmış şu personel faydalanabilecek:
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki askeri personel, er ve erbaşlar,
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (Polis),
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları,
Güvenlik korucuları.
Hangi Yaralanmalar Kapsama Alındı?
Düzenleme, hafif nitelikte olmayan ve terör eylemleri esnasında meydana gelen yaralanmaları içeriyor. Kapsama alınan durumlar şunlar:
Mermi, şarapnel, mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), havan, roket ve el bombası gibi mühimmatların yol açtığı yaralanmalar,
Terör örgütü mensuplarının yakın muharebede kestiği, deldiği veya benzeri saldırılar sonucu oluşan yaralanmalar.
Kişinin yaralanmasının kanun şartlarına uygunluğu yetkili sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecek. Sağlık raporu sevk işlemlerinde vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacak.
Başvuru Süresi ve Tutar Nasıl Hesaplanacak?
Düzenleme kapsamında aylık almak isteyen hak sahipleri için 1 yıllık başvuru süresi tanındı.
Başvuru Yeri: Kişiler, olayın yaşandığı tarihte görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunacak.
Ödeme Zamanı: Başvurusu onaylanan kişilere aylıkları, ilgili kuruma yapılan başvuruyu takip eden ayın başından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.
Miktar Hesabı: Aylık tutarı, 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu belirlenecek.
Geçmiş Olayları Kapsıyor: 1 Eylül 2026'da Yürürlükte
Düzenlemenin en kritik detaylarından biri ise süre sınırı. Kanun, yalnızca düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak.
Yürürlük tarihinden sonra yaşanacak olaylar bu madde kapsamına girmeyecek.
İlgili düzenleme 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Başvuruların ardından durumları daha sonra malullük seviyesine ulaşan kişilerin ise aylıkları yeni malullük hükümlerine göre güncellenecek.