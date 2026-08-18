Aylık maaş bağlanacak: Şartlar ve tarih belli oldu

Başvuru Yeri: Kişiler, olayın yaşandığı tarihte görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunacak.

Ödeme Zamanı: Başvurusu onaylanan kişilere aylıkları, ilgili kuruma yapılan başvuruyu takip eden ayın başından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.



