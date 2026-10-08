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Kaynak: AA / İHA

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın yeni adresi Bursa oldu. Tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir’in (52) hayatını kaybettiği, oğlu C.B.’nin (13) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bilensir’in arkasından motosikletle gelen eşi Figen Bilensir, kazaya tanık olunca sinir krizi geçirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.