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Kaynak: Haber Merkezi

Takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise toplam ciro aylık bazda yüzde 3,1 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yıllık bazda yüzde 36,6 artarken, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi. İnşaat sektöründe ise yıllık artış yüzde 23 olurken, aylık bazda yüzde 5,6’lık yükseliş kaydedildi.

TİCARET VE HİZMETTE İVME DEVAM EDİYOR

Ticaret sektöründe ciro endeksi yıllık bazda yüzde 31,8, aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Hizmet sektöründe ise yıllık artış yüzde 34,8 olurken, aylık bazda yüzde 3,6 yükseliş gerçekleşti.

Açıklanan veriler, ekonominin temel sektörlerinde ciro bazlı büyümenin mayıs ayında da güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu.