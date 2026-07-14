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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahveci hakkında eşine yönelik darp iddiası nedeniyle işlem başlatıldı.

Milli takımın eski futbolcularından ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, evli olduğu kadına şiddet uyguladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre, Kahveci hakkında eşini darbettiği iddiasıyla işlem başlatıldı.

Olayın ardından eski milli futbolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİ EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Nihat Kahveci'nin eski eşi Pınar Kaşgören daha önce uzaklaştırma kararı aldırmışti. Kaşgören, Kahveci'nin çocuklarına mesaj yoluyla sözlü şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Bakırköy Aile Mahkemesi, Nihat Kahveci hakkında eski eşi ve çocuklarına yaklaşmaması ve iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmıştı.

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da doğan Nihat Kahveci, futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Kahveci, daha sonra İspanya'nın Real Sociedad ve Villarreal takımlarında forma giydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarı final oynadığı EURO 2008'de kadroda yer alan isimlerdendi.