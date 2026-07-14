Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz 2026 Salı tahminine göre Marmara ve Karadeniz'de birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapılırken, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji, özellikle saat 12:00 ile 18:00 arasında etkisini göstermesi beklenen bu yağışlara ek olarak, Ege bölgesinde de 40-60 km/saat hızında rüzgar beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

14 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

8 15
Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

9 15
Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

10 15
Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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