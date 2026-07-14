Bu meyveleri yiyen zeka küpü oluyor: İlk sıradaki meyve şaşırttı

5. Avokado (Sağlıklı Yağ Deposu)

Mutfakta sebze muamelesi görse de teknik olarak bir meyve olan avokado, tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengindir. Bu sağlıklı yağlar kan dolaşımını optimize ederek, beynin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinlerin daha hızlı taşınmasına yardımcı olur.