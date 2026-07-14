Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

TÜİK verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs 2026’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 tona ulaştı.

Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise artış daha sınırlı kaldı ve yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Ayrıca bir önceki ay 994 bin 312 ton olan süt toplama miktarı, Mayıs ayında yüzde 2,8 artışla 1 milyon 22 bin 587 tona yükseldi.

ÜRÜN BAZINDA ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER BİR ARADA

Mayıs ayında süt ürünleri üretiminde karışık bir tablo ortaya çıktı:

İnek peyniri üretimi: yüzde 2,4 arttı

Ayran ve kefir üretimi: yüzde 2,0 arttı

Yoğurt üretimi: yüzde 1,2 azaldı

İçme sütü üretimi: yüzde 19,7 arttı

Tereyağı ve sadeyağ üretimi: yüzde 12,0 azaldı.

5 AYLIK DÖNEMDE GENEL ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Ocak-Mayıs döneminde ise çoğu üründe yükseliş görüldü:

İnek peyniri: yüzde 2,8 arttı

Ayran ve kefir: yüzde 8,9 arttı

Yoğurt: yüzde 8,4 arttı

İçme sütü: yüzde 9,2 arttı

Tereyağı ve sadeyağ: yüzde 5,0 azaldı

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YÜKSELİŞTE

Bir önceki ay 154 bin 447 ton olan içme sütü üretimi, Mayıs ayında yüzde 1,9 artarak 157 bin 453 tona çıktı.

Açıklanan veriler, süt üretiminde genel bir artış eğilimi olduğunu ortaya koyarken, özellikle tereyağı ve yoğurt gibi bazı ürünlerdeki düşüş sektörde dengelerin değiştiğine işaret ediyor.