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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,77, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,71 yükseldi.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

H-ÜFE'nin yıllık değişimleri incelendiğinde temmuz ayında en yüksek artış yüzde 37,26 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti.

Bunu yüzde 36,18 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, yüzde 30,62 ile idari ve destek hizmetleri, yüzde 29,56 ile bilgi ve iletişim hizmetleri, yüzde 27,63 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri ve yüzde 21,92 ile gayrimenkul hizmetleri izledi.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ GAYRİMENKULDE

Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,41 ile idari ve destek hizmetlerinde kaydedildi.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,26, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,70, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,71, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,68, bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 2,41 arttı.