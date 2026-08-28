İstanbul'da tabut arsalar: Fiyatını duyan inanamadı

Asıl büyük şaşkınlık ise bina statüsündeki satışlarda yaşanıyor. Şişli'de yer alan ve sadece 17,25 metrekare kullanım alanına sahip bir yapı için tam 7 milyon 500 bin TL fiyat biçilmiş durumda. Beyoğlu'nda yine benzer şekilde 37,50 metrekarelik küçücük bir bina alanı 8 milyon 500 bin TL bedelle, Şişli'deki bir başka ilan ise 12 milyon TL bedelle alıcısını bekliyor. Beşiktaş'ta 113 metrekarelik bir bina için istenen 18 milyon 830 bin TL'lik rakam ise megakentteki gayrimenkul enflasyonunun geldiği zirveyi özetliyor.