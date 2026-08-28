Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerinden yatırım yapmak veya uygun fiyatlı gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar, İstanbul için yayımlanan son ilanlarla büyük bir şok yaşadı.
İstanbul'da tabut arsalar: Fiyatını duyan inanamadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son gayrimenkul satış ilanları, İstanbul'daki fiyatların geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Üzerine standart bir ev bile inşa etmenin imkansız olduğu 17 metrekarelik alanlar tabutu andırıyor.Süleyman Çay
Genellikle avantajlı fiyatlarıyla bilinen devlet destekli satışlarda, bu kez İstanbul'un taşı toprağı kelimenin tam anlamıyla altın değerinde fiyatlandırıldı. Yayımlanan güncel satış listesinde, megakentin en merkezi ilçelerinde yer alan ancak kullanım alanı olarak adeta bir odayı bile zor dolduracak büyüklükteki arsa ve binaların milyonlarca liralık başlangıç bedelleriyle ihaleye çıktığı görüldü.
Söz konusu satışa çıkarılan arsalar incelendiğinde, fiyat ve metrekare orantısızlığı adeta dudak uçuklatıyor. Bahçelievler ilçesinde satışa sunulan sadece 62 metrekarelik ufacık bir arsa için 3 milyon 658 bin TL gibi devasa bir bedel talep ediliyor. Üzerine müstakil bir ev veya standart bir yapı inşa etmenin alan darlığı nedeniyle neredeyse imkansız olduğu bu minyatür parseller, İstanbul'daki arazi krizinin boyutlarını da gözler önüne seriyor.
Asıl büyük şaşkınlık ise bina statüsündeki satışlarda yaşanıyor. Şişli'de yer alan ve sadece 17,25 metrekare kullanım alanına sahip bir yapı için tam 7 milyon 500 bin TL fiyat biçilmiş durumda. Beyoğlu'nda yine benzer şekilde 37,50 metrekarelik küçücük bir bina alanı 8 milyon 500 bin TL bedelle, Şişli'deki bir başka ilan ise 12 milyon TL bedelle alıcısını bekliyor. Beşiktaş'ta 113 metrekarelik bir bina için istenen 18 milyon 830 bin TL'lik rakam ise megakentteki gayrimenkul enflasyonunun geldiği zirveyi özetliyor.
Tamamı 16 Eylül 2026 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan bu ilanlar, gayrimenkul çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Eskiden yatırımcılar ve dar gelirliler için büyük bir fırsat kapısı olan Milli Emlak ihalelerinde, artık sadece adım atacak kadar yer kaplayan ufacık metrekarelerin bile birer servet değerine ulaşması, vatandaşın İstanbul'da mülk sahibi olma hayallerini giderek daha da zorlaştırıyor.