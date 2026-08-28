Fatih Tekke'nin istifası sosyal medyayı salladı: "Bunun CV'si belli"

"Bugün yine bize yeni bir yıldız gelecek gibi gözüküyor. Zaten kadromuzda bayağı yıldızımız var ancak bu kadar yıldızı alırken aslında büyük bir risk alıyoruz. Tamamen 'kovulmalık' bir kadro kurduk, bunu Sayın Başkan'a da söyledim. İşin doğrusu bu."