Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Fatih Tekke istifasını sundu. Maç sonrası yaptığı açıklamada Tekke şu ifadeleri kullandı:
Fatih Tekke'nin istifası sosyal medyayı salladı: "Bunun CV'si belli"
Trabzonspor'da Ferencvaros mağlubiyeti sonrası Fatih Tekke'nin istifası gündemi salladı. Hamit Altıntop "Bırakma" çağrısı yaparken, bordo-mavili taraftarlar ikiye bölündü: Bu hamle takıma bir gözdağı mı, yoksa kaçınılmaz bir veda mı? İşte sosyal medyadaki tepkiler...Gül Devrim Koyun
"Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar elbette kabul edilir ama ben bu sonucu kabul edemem; böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin, biz elimizden geleni yaptık."
İstifa kararının ardından futbol camiasından destek mesajları gecikmedi. TFF Yöneticisi Hamit Altıntop, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Tekke'ye şu sözlerle seslendi:
"Fatih Tekke abi, hayırdır? Neden istifa edersin? Allah'tan ve Trabzon'dan başka neyin var senin? 18 aydır emek veriyorsun, bir şeyler inşa ediyorsun. Tam da sabrın, istikrarın ve devamlılığın konuşulması gereken yerde bırakmak sana yakışmaz abi. Trabzon'un sana, senin de Trabzon'a ihtiyacın var. Seni seviyoruz abi."
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'un sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Tekke, takımın kadro yapısıyla ilgili dikkat çeken şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Bugün yine bize yeni bir yıldız gelecek gibi gözüküyor. Zaten kadromuzda bayağı yıldızımız var ancak bu kadar yıldızı alırken aslında büyük bir risk alıyoruz. Tamamen 'kovulmalık' bir kadro kurduk, bunu Sayın Başkan'a da söyledim. İşin doğrusu bu."
SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Fatih Tekke’nin istifa kararı sosyal medyada geniş taraftar kitlesi tarafından farklı açılardan yorumlandı:
STRATEJİK BİR HAMLE OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER
"Kral zaten istifasının kabul edilmeyeceğini biliyordu. Kaldı ki maç özelinde bir hatası da yoktu; amatörce görülen iki kırmızı kart sonrası bu sonuç kaçınılmazdı. Geçen hafta zaten 'hoca yiyecek bir kadro kurduk' demişti. Bence hem haklı çıkmak hem de futbolculara gözdağı vermek için bu hamleyi yaptı."
DESTEK VERENLER
"Yok Salah’mış, yok Nwakaeme’ymiş... Hemen yarın gidip forma alıp arkasına Fatih Tekke yazdıracağım. Bu açıklama resmen takıma reset attırdı."
KARARA KARŞI ÇIKANLAR
"Senin kendi sözlerin bunlar: 'Bırakmayacaksın, mücadele edeceksin.' Bu ruha geri dön Fatih Tekke! Bütün şehir arkanda, silkelen ve kendine gel!"
ELEŞTİREL YAKLAŞANLAR
"‘Çok doğru bir karar hocam, seni çok seviyoruz’ diyenler futbol gerçeklerinden uzak. Fatih Tekke’nin CV’si belli; bizden ayrılsa gideceği yer ya Anadolu kulüpleri ya da TV yorumculuğu. Geçin bu işleri."